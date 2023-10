Dentro de 45 dias estará aberta, com a Black Friday, a temporada de compras natalinas. É um período com diversos desafios: pouco dinheiro, preços elevados e um certo estresse para separar promoções verdadeiras das fakes.

Vou dar um conselho que ninguém me pediu: prepare-se com antecedência para maratonar as compras, definindo o que quer e pode comprar, comparando preços e fazendo uma lista antes de usar o cartão de crédito ou o Pix.

Antigamente, quando a primeira parcela do 13º salário caia na conta-corrente, íamos às lojas (físicas), inicialmente nas ruas, depois nos shopping centers. Cada integrante do núcleo familiar sabia mais ou menos o que queria, e que, se fosse possível, ganharia. Em muitos casos, como hoje, o orçamento era tão curto que, no máximo, recebiam lembrancinhas.

Movimentação de consumidores em loja de São Paulo no mês da Black Friday de 2022 - Danilo Verpa/Folhapress

Com o advento dos aparelhos tecnológicos, tudo mudou. Os telefones celulares, metamorfoseados em smartphones, subiram para o topo dos desejos. Houve uma época em que os computadores de mesa (desktops) eram protagonistas, principalmente com a consolidação da internet.

Hoje, notebooks e tablets têm a preferência dos mais jovens. E muitos deles só usam smartphones repletos de funções.

Com muito ou pouco dinheiro no orçamento para as compras natalinas, o planejamento é fundamental. Só assim saberemos se os descontos da Black Friday (24 de novembro) serão mesmo ofertas, ou produtos que subiram e desceram de preço.

No passado, antes da abertura às importações, havia demanda, mas as opções não eram tão variadas. Hoje não basta dizer calça feminina, por exemplo, mas calça skinny (com modelagem justa); mom (cintura alta), slouchy (com várias pregas no cós), pantalona (cintura alta e barra larga), reta, wide leg (perna larga), jogger (elástico na cintura e na barra), pantacourt (comprimento curto), flare (boca de sino), social (mais formal), legging etc.

Então, primeiramente, temos de definir o que pretendemos comprar. E o celular?

Serve para jogos eletrônicos, troca de mensagens, filmagem e exibição de vídeos, como tocador de música, agenda, porta-documentos e cartões de crédito, banco digital, para solicitar transporte, comprar medicamentos, pedir comida e bebida, participar de reuniões e até mesmo para telefonar. Você usa para quê?

Logo, é boa prática chegar às lojas virtuais com uma lista de produtos preestabelecida e com a pesquisa dos preços médios vigentes antes do período de ofertas.

Dessa forma, correremos menos risco de comprar por impulso, pagar mais caro e nos endividar. E, ainda por cima, de ficarmos insatisfeitos com a compra. Prepare seu plano de voo para a maratona de compras que se aproxima.