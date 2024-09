Atenção, senhores e senhoras golpistas e hackers: eu não comprei produtos no exterior e não estou aguardando pacote entregue pelos Correios. Não acredito que uma encomenda minha esteja retida por falta de pagamento de taxas de importação, nem que alguma boa alma tenha rastreado o pacote para me ajudar. E, a propósito, o uso da palavra ‘rastreamento’ muitas vezes é sinônimo de golpe. Então, por favor, parem de me enviar emails que debochem da minha inteligência. Além de trapaça, esse golpe é muito, muito chato.

Aliás, também acho de péssimo gosto hackearem as consultas de telemedicina e pedirem pagamento antecipado. Não caia nessa.

Não tenho medo de cair na malha fina da Receita Federal, nem de ser convocada pela Polícia Federal para depor sobre seja lá o que for. Não acredito nas promoções que, se fizermos as contas, serão doações. E em que, opa, terei de clicar em um link mais do que suspeito. Nem pensar.

Por mais que tenham boa intenção — ironia —, não tentem me vender um remédio natural ou uma descoberta fantástica da medicina em texto que comece com: o que os médicos não querem que você saiba. Meu marido é médico, e ele nunca tentou esconder de mim um medicamento que curasse uma doença incurável.

E dicas para acabar com o chiado, o zumbido nos ouvidos, façam-me o favor, não quero receber, não acredito. Além disso, é demais sugerir que um algoritmo garanta que eu ganharei na Lotofácil ou na Mega-Sena. Faça o seguinte: se funcionar, use, fique rico ou rica, e não me perturbe mais, lotando minha caixa de emails.

Sei que os homens recebem, todo o tempo, oferta de medicamentos para "acabar com o sofrimento na próstata". E todos nós, para dores na articulação. Como se dizia antigamente, pura empulhação.

Para quem usa aplicativos de relacionamento, uma pequena advertência: aquela pessoa romântica, bonita e disponível que precisa de ajuda financeira devido a problemas nos negócios, sinto muito, mas é golpista. Não quer namorar, ficar nem se casar. Não está interessado(a) em você, somente em seu dinheiro.

E, para finalizar, preocupação com o vencimento de pontos de cartões de crédito não me fará abrir um arquivo anexo não solicitado, nem clicar em um link.

Citei somente alguns exemplos de armadilhas de profissionais do crime que tentam lesar alguém para ganhar dinheiro. Cair nessas toscas artimanhas, além da perda financeira, é dar muita moleza para os criminosos. Preste atenção e não ajude esses aprendizes de malfeitores.