Quem mandou matar Marielle e Anderson? E por quê? Essas são as questões mais importantes sobre o assassinato da vereadora e de seu motorista, mas não são as únicas. Parte do roteiro da morte foi confirmado por meio da delação premiada feita pelo ex-PM Élcio Queiroz. Falta saber o começo dessa história e quem dificultou as investigações nos últimos anos e por quê.



Em março, o crime completou cinco anos e apesar de toda a repercussão, da atenção internacional, da quantidade de gente envolvida, levou 12 meses para que as primeiras prisões fossem efetuadas. E só.



Desde 2019 houve pouco ou nenhum progresso para que as peças desse quebra-cabeça fossem encontradas.

O ministro Flávio Dino e o diretor da PF, Andrei Rodrigues (esquerda), durante entrevista sobre a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Neste tempo, vimos a tentativa de federalização da investigação pelo governo Bolsonaro, a troca das promotoras que estavam no caso, que entregaram os cargos por risco de interferência externa, meia dúzia de delegados assumiram as investigações. Tudo indica que há muito caroço em todo esse processo e isso precisa ser apurado, averiguado, escarafunchado.



A morte de Marielle e Anderson não é mais importante do que os 57.956 assassinatos registrados em 2018, mas virou um símbolo da falência do Estado na defesa de seus cidadãos. Se uma figura pública é morta dessa forma é porque há uma estrutura marginal que acredita piamente na impunidade. Pior, tem laços fortes dentro das instituições que garantem a continuidade de milhares de crimes sem solução.



Desvendar este crime não é apenas fazer justiça à Marielle e Anderson e levar um pouco de conforto às suas famílias, é a possibilidade de trazer à tona parte da podridão que tomou conta dos órgãos do governo do Rio de Janeiro. É mostrar como os tentáculos do crime organizado estão entrelaçados com a máquina estatal, é expor policiais, delegados, promotores, juízes, políticos. É uma chance de o Rio tentar se salvar da selvageria a que está condenado.