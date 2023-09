Subir a rampa do Planalto com representantes de uma sociedade mais diversa é fácil. Difícil é transformar o discurso em ações para aumentar a participação dessas pessoas em setores variados do Estado. Pela segunda vez, Lula terá a chance de deixar o STF um pouquinho menos branco, menos masculino, menos hetero, mas principalmente, mais progressista.

O cenário deve permanecer o mesmo e Lula parece zero constrangido por garantir a presença de um conservador como Cristiano Zanin durante as três próximas décadas no Supremo. Agora defende a falta de transparência no Tribunal ao dizer que ninguém precisa saber como vota um ministro. O reaça do Bolsonaro não faria melhor.

Talvez Lula faça um cálculo bastante arriscado de que terá tempo de proporcionar um pouco de equilíbrio à casa num suposto quarto mandato. Não é o seu pescoço que está em risco, mas o das minorias que subiram a rampa com ele. Se a ideia for essa e os planos não saírem como previsto, um eventual governo de direita ou de extrema direita, com o poder de nomear mais três ministros terrivelmente conservadores, pode sequestrar direitos já garantidos, como o casamento homoafetivo.

O inusitado desse momento é a briga entre a militância, que deixou o cercadinho lulista dividido. De um lado, gente que jamais questionará as decisões de painho e está enfurecida com quem o faz. Do outro, eleitores que se enxergam como protagonistas na vitória da eleição e querem ser ouvidos.

Há uma campanha circulando nas redes, batizada de #tomaumcafecomelas, com intuito de pressionar Lula a conhecer juristas negras para a vaga. O tom do site, produzido para que os eleitores inundem a caixa de e-mail da Secretaria de Comunicação da Presidência, é de deboche. Diz que o presidente não tem tempo para socializar e precisa aumentar o círculo de amizades. O recado é claro: Lula só não indica uma mulher negra ao Supremo se não quiser.