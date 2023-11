Estudantes do colégio Santo Agostinho, entre 14 e 16 anos, manipularam fotos, por meio de inteligência artificial, para colocar os rostos de garotas adolescentes em corpos nus. Óbvio problema de misoginia precoce, aliada à falta de orientação sobre igualdade de gênero e de educação digital, temas que precisam ser tratados pela escola e pelos pais, além da responsabilização dos garotos.

Mas eu gostaria de focar outro ponto. Por que as mulheres ainda são castigadas por causa da nudez? Por que o nu feminino é usado para humilhar, intimidar, extorquir? Ao contrário do que acontece com homens e meninos, quase sempre festejados quando seus corpos são expostos, mulheres se penalizam como se a nudez fosse algo sujo e criminoso, sofrem danos psicológicos, enfrentam traumas.

Os verdadeiros criminosos se valem do tabu que o corpo feminino nu ainda carrega como um fardo, como uma maldição, como algo de que tivéssemos que nos envergonhar. Não à toa, o vocabulário contemporâneo ganhou uma nova palavra para explicar um fenômeno dos novos tempos: sextorsão, a extorsão financeira com base na exposição da intimidade. Não é surpresa que a maioria das vítimas seja mulher, um alvo fácil numa sociedade que ainda patina para garantir equidade.

Catarina Pignato

No terreno da nudez e da sexualidade, o corpo da mulher ainda parece ser propriedade masculina, por isso casos que envolvem chantagem em que o sexo não é moeda de troca, mas moeda de intimidação. Ou das adolescentes do colégio religioso que agora sofrem com o medo da estigmatização que a nudez feminina provoca, com um agravante: são vítimas de uma exposição forjada de corpos quem nem são os seus. Violadas em sua intimidade, agredidas psicologicamente.

Em depoimento recente, a atriz Deborah Secco diz que a nudez da mulher nunca foi um problema enquanto gerava dinheiro para os homens. "Diversos programas tinham um apresentador ali na frente com mulheres seminuas dançando atras. Já assistimos a programas de TV nos quais as mulheres buscavam sabonete numa banheira de biquíni, mas o apresentador era um homem, quem lucrava com isso era um homem. O problema da nudez da mulher é quando empodera e enriquece a ela própria."

"Por que a nudez da mulher incomoda quando é em causa própria? Por que a nudez da mulher nunca te incomodou enquanto era para o lucro de um homem?", questiona a atriz. Num artigo de Drauzio Varella, de 2017, o médico escreve o seguinte: "A sociedade controla o corpo da mulher por meio de imposições sociais que limitam sua liberdade. Coisa mais difícil é ser mulher. Não bastassem as surpresas que a fisiologia lhes impõe, as sociedades criam regras para cercear-lhes a liberdade de ir e vir e padrões rígidos de comportamento e moralidade, que não se aplicam aos homens. De todas as imposições sociais, a mais odiosa é a apropriação indébita do corpo da mulher".

Com alívio, percebo que as novas gerações têm uma relação mais saudável com o corpo e com a sexualidade. Começam a perceber que precisam se libertar das imposições estéticas e a tratar o sexo como seu direito e não como uma concessão patriarcal, abraçam a nudez no Carnaval para quem sabe, talvez, se libertarem da opressão e do julgamento ao longo da vida. Deixam de ser reféns da moralidade que violenta o seu gênero.

Há uns anos, li uma reportagem nos Estados Unidos sobre uma adolescente de 16 anos que postou as próprias fotos nuas nas redes, depois de ter sido ameaçada de exposição pelo ex-namorado. Além de denunciar o agressor, disse que ninguém teria o controle sobre o seu corpo. Na prática, assumiu a situação e ainda ganhou o apoio da opinião pública. Sabemos que não é sempre assim, mas tratar a nudez e sexo com a naturalidade que eles deveriam ser tratados pode ser um caminho para começar desarmar a misoginia reinante na sociedade.