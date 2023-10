Só 4 estados possuem mais homens que mulheres no país; veja todos

São Paulo

Das 27 Unidades da Federação, apenas quatro possuem mais homens que mulheres, de acordo com o Censo 2022. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No topo da lista está Mato Grosso, com 50,33% de homens, seguido por Roraima (50,32%), Tocantins (50,1%) e Acre (50,04%).

Roda de Cururu e Siriri no Museu da Viola de Cocho em Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso, estado com a maior proporção de homens do país - Tatiana Harada - 26.jun.23/Folhapress

Do lado oposto está o Rio de Janeiro, o estado com a maior proporção de mulheres, totalizando 52,8% de sua população. No Brasil, a proporção de mulheres cresce e chega a 51,5% do total da população brasileira.

Confira abaixo a divisão da população do país por sexo em cada estado: