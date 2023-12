Datena não falha. Nesta terça, 19, fez o de sempre. Conseguiu (de novo) atrair os holofotes no cenário político e ganhou as manchetes dos principais jornais ao se filiar ao PSB, do vice-presidente da República Geraldo Alckmin e da deputada federal Tabata Amaral. Essas alianças improváveis e bizarras que miram as eleições não são novidade. Nem o oportunismo do apresentador.

Em abril, chamei atenção para essa estratégia quando "vazou" vídeo em que ele propõe uma dobradinha a Guilherme Boulos, além de duvidar que Lula aguente o mandato até o final. Na mesma época, Datena disse que seria uma chapa "fortíssima" com o deputado do PSOL. Assim, de galho em galho, agora se equilibra ao lado de Tabata. Difícil saber quem se aproveita de quem, no momento, mas uma coisa é certa, Datena é cilada.

O apresentador José Luiz Datena se filia ao PSB, ao lado de Tabata Amaral, Carlos Siqueira e Márcio França - Gabriela Biló/Folhapress

Sempre bom lembrar: já foram quatro ensaios de se lançar candidato a prefeito de São Paulo, foi cotado como vice de Bruno Covas, ameaçou concorrer ao Senado em 2018. Em 2021, chegou a anunciar sua saída da TV para concorrer à Presidência. Negociou ser vice na chapa de Ciro Gomes em 2022. No mesmo ano, cozinhou Jair Bolsonaro com a promessa de que tentaria ser senador. E agora mais essa e no PSB, com chance de virar vice de Tabata?

Mano, serião. O eterno candidato a candidato, se jogado na centrífuga do espectro político, cai sentado no colo da extrema direita. O seu comportamento na TV, de onde ele nunca sai, apesar das ameaças, quero dizer, promessas, é típico do tiozão bolsonarista, que defende armamento, truculência policial, desdenha de direitos humanos, questiona sexualidade de jornalista, ao vivo. É cilada, Tabata.

Fora o pacote completo do candidato reaça, Datena já mostrou que não tem compromisso com a cidade e com os eleitores. Entra eleição, sai eleição, tudo o que ele faz é parecer ter alguma relevância política, sem de fato testar seu capital, e valorizar o seu passe como apresentador.