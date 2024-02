O ex-chanceler Celso Amorim, principal conselheiro de Lula para assuntos diplomáticos, diz que a fala do presidente "sacudiu o mundo" e que "pode resolver a questão que a frieza dos interesses políticos foi incapaz de solucionar". Cedo para dizer se o tremor foi além do eixo Brasil-Israel, onde deve ter atingido uns 7 graus na escala que mede tais desastres.

Foi o que a declaração de Lula provocou, um desastre. Por aqui, serviu apenas para sedimentar a polarização, desviou as manchetes e o debate que deveria estar focado na audiência que aguarda Jair Bolsonaro para esclarecimentos sobre sua participação em uma trama golpista.

Mas não ouso discordar de Amorim sobre as consequências do que foi dito por Lula. Vai que, não é mesmo? Ainda que o presidente ignore o que é genocídio, a devastação causada por uma dezena de outras guerras recentes pelo mundo e, pior, o que foi o Holocausto e como ele não tem nada a ver com o que acontece em Gaza. Vai que.

Palestinos observam área em Nuseirat, na Faixa de Gaza - Rizek Abdeljawad/Xinhua

Às vezes, tudo o que uma guerra precisa é de uma fala improvisada que gere uma crise. Nem tudo se resolve com diplomacia. Taí o Hamas que não deixa dúvidas. De grupo terrorista a lutadores pela liberdade. Por que tentar um acordo quando pode provocar uma guerra e posar de mocinho? O mais eficiente banho de loja por meio de um banho de sangue já visto na história. Uma aula de marketing disruptivo.

Lula em encontro da União Africana na Etiópia - Reuters

Por isso não dá para discordar de Celso Amorim. Em março de 2023, escreveu que "o Hamas pode desempenhar um papel central na restauração dos direitos palestinos", no prefácio do livro "Engajando o Mundo. Ele estava certo. Passados poucos dias da chacina no sul de Israel, o Hamas passou a ser tratado como mal necessário. Em seguida, ora foi dissociado do terror, ora exaltado. Enquanto se discute se há paralelo entre Gaza e o Holocausto – spoiler: não há, o Hamas celebra e ainda manda os parabéns a Lula.