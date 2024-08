Em toda edição dos Jogos, espero ansiosamente pelo dia da maratona. O percurso não é feito para quebra de recordes, e sim para a conquista de algo com o qual os atletas também sonham: uma medalha nesse evento lendário, parte do programa olímpico desde os primeiros Jogos da era moderna, em 1896. No masculino, vai ser ainda mais especial, já que deve ser a última do queniano Eliud Kipchoge, de quem sou fã.

A maratona tem um detalhe emblemático: a premiação é dentro do estádio olímpico, horas antes da cerimônia de encerramento. Historicamente, essa honra sempre foi dos homens, pois a prova feminina era no dia anterior. Em Paris, organizadores inverteram a ordem, e quem vai fechar os Jogos Olímpicos são as mulheres.

Foi uma das medidas para diminuir uma desigualdade histórica. O calendário de provas em Paris tem competições femininas em dias e horários mais nobres, antes só destinados aos homens. Finais femininas do basquete e vôlei também são no último dia, no domingo (11). O Comitê Olímpico Internacional distribuiu igualmente as vagas para homens e mulheres. Pela primeira vez, houve uma (quase) paridade de gênero.

Foi um grande acerto. Como diria Billie Jean King: "If you can see it, you can be it" (Se você pode ver, pode ser). Dar visibilidade aos feitos das atletas olímpicas pode inspirar meninas ao redor do mundo a praticar esportes. O Brasil teve uma delegação com maioria feminina e os três ouros vieram delas: com Rebeca Andrade, na ginastica artística, a judoca Beatriz Souza, e Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia. O futebol feminino disputa a final neste sábado (10) contra os EUA e tem medalha garantida, falta saber a cor.

Outro ponto que sou a favor foi a decisão da World Athletics de começar a premiar campeões olímpicos com U$50 mil, equivalente a cerca de R$ 280 mil. Medalhistas de prata e bronze do atletismo também passarão a receber o dinheiro da federação internacional do esporte a partir de Los Angeles 2028. Justíssimo.

Já a promessa de limpar o rio Sena, um dos legados dos Jogos, ficou sob suspeita. Escolhido como sede da natação do triatlo e da maratona aquática, recebeu um investimento equivalente a quase R$ 8,5 bilhões em obras de infraestrutura e despoluição. Os altos níveis de bactérias causaram o adiamento do triatlo masculino, e a confirmação da maratona aquática só foi possível poucas horas antes da prova.

Prova da maratona aquática feminina no rio Sena - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Os atletas também não poderiam ter ficado em quartos sem ar-condicionado na vila olímpica, com as temperaturas acima dos 35 graus em alguns dias, mesmo em nome da sustentabilidade.

Em compensação, Paris fez os primeiros Jogos de fato sem elefantes brancos. Construiu apenas uma instalação esportiva do zero, e 95% já existiam ou são temporárias. A cidade deslumbrante ajudou. Quem precisa de um estádio novo quando dá para colocar uma quadra de vôlei de praia aos pés da torre Eiffel?

Ana Patricia e Duda comemoram o ouro no vôlei de praia - Jeff Pachoud/AFP

As arenas ficaram cheias. Azar dos franceses que reclamaram dos Jogos, saíram da cidade e agora se dizem arrependidos. Os que vejo por aqui estão felizes e orgulhosos das 56 medalhas (até a publicação desse texto) que o país-sede conquistou.

Os Jogos Paralímpicos vão de 28 de agosto a 8 de setembro. Ginásios, arenas, quadras, então, serão desmontadas, a vida volta ao normal.

Paris ficará igual e, ao mesmo tempo, transformada para sempre.