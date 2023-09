Financial Times

Qual é o futuro econômico da China? Se tornará uma economia de renda alta e, inevitavelmente, a maior do mundo por um longo período, ou ficará presa na "armadilha de renda média", com um crescimento comparável ao dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta vital para o futuro da economia mundial. Também é igualmente vital para o futuro da política global.

As implicações podem ser vistas de maneira bastante simples. De acordo com o FMI, o PIB per capita da China (medido pelo poder de compra) foi de 28% do dos EUA em 2022.

Isso é quase exatamente a metade do PIB per capita relativo da Polônia. Também coloca o PIB per capita da China em 76º lugar no mundo, entre Antígua e Barbuda, acima, e Tailândia, abaixo.

No entanto, apesar de sua pobreza relativa, o PIB da China é o maior do mundo. Agora, suponha que seu PIB per capita relativo dobre, para igualar ao da Polônia. Então seu PIB seria mais que o dobro do dos EUA e maior do que o dos EUA e da UE juntos.

Construção de habitação no leste da China - AFP

O tamanho importa. A China certamente continuará sendo um país muito populoso por um longo tempo. Em 2050, por exemplo, de acordo com a ONU, ainda terá 1,3 bilhão de pessoas.

Portanto, a pergunta sobre o futuro da China no mundo pode ser reformulada da seguinte maneira: ela pode alcançar o mesmo nível de prosperidade relativa que os EUA e a Polônia têm? Isso seria mais uma duplicação em seu PIB per capita relativo. Isso realmente será tão difícil?

Antes de concluir que será, vale a pena notar que o PIB per capita da China, em relação aos EUA, passou de 2% para 28% ao longo de 42 anos, entre 1980 e 2022. Isso é um pouco menos que quatro duplicações.

Será inconcebível outra duplicação em, digamos, 20 anos?

Uma comparação pode ajudar a responder a essa pergunta. Um país que chegou perto de igualar o desempenho da China no pós-Segunda Guerra Mundial é a Coreia do Sul. No início dos anos 1960, seu PIB per capita era cerca de 9% do dos EUA. Levou aproximadamente um quarto de século a partir de 1980 para a China atingir esse ponto.

A Coreia atingiu 28% do nível dos EUA, onde a China está agora, em 1988. O país atingiu 57%, onde a Polônia está hoje, em 2007. Agora atingiu 70%.

Se a China se igualar a isso, alcançaria o nível relativo da Polônia em 2022 até os anos 2040 e 70% dos níveis dos EUA até os anos 2050. Isso seria um novo mundo.

Antes de rejeitar essa comparação de imediato, alguns erros devem ser evitados. Muita atenção está sendo dada agora à desaceleração da China, à sua dependência excessiva de investimentos em imóveis e à sua fragilidade financeira. Tudo isso é compreensível. Mas também pode ser exagerado.

A Coreia do Sul foi atingida por várias crises graves, especialmente a crise da dívida de 1982 e a crise financeira asiática de 1997. No entanto, em resposta a esses choques, a Coreia se ajustou e continuou avançando. Ela não experimentou uma estagnação relativa prolongada, como o Japão fez após 1990.

Pelo contrário, a Coreia, cujo PIB per capita era um terço do do Japão na década de 1950, agora é mais rica do que seu antigo mestre imperial. Taiwan, a propósito, tem se saído ainda melhor do que a Coreia do Sul. Não é de admirar que tantos taiwaneses desejem permanecer independentes.

É verdade que se pode apresentar uma longa lista de razões pelas quais a China deve ter chegado ao fim da estrada em sua rápida recuperação em relação às economias na fronteira tecnológica.

Isso inclui uma população envelhecida, desequilíbrios estruturais, fragilidade financeira, um ambiente global deteriorado e o governo arbitrário e opressivo de hoje. Todos esses pontos são perfeitamente legítimos.

O problema econômico mais intratável é a dependência excessiva do investimento impulsionado pelo crédito, não do consumo, como fonte de demanda, e a dependência paralela da acumulação de capital, não da inovação, como fonte de aumento da oferta.

Assim, de 2009 a 2022 (inclusive), a contribuição do aumento da "produtividade total dos fatores" (uma medida de eficiência no uso de recursos) teve uma média de cerca de 0,5 ponto percentual ao ano, muito abaixo dos dois pontos percentuais ao ano alcançados de 2000 a 2008. Isso também é muito lento.

No entanto, também vale a pena lembrar as forças desse vasto país, que forma 1,4 milhão de engenheiros por ano, tem o escritório de patentes mais movimentado do mundo, possui uma população altamente empreendedora e está mostrando um potencial líder mundial, para citar apenas um exemplo, em veículos elétricos.

Na tecnologia da informação, ela já parece estar muito à frente dos europeus. Em resumo, a China realmente não pode se igualar à Polônia? As maiores questões sobre o futuro da economia chinesa dizem respeito à política, tanto doméstica quanto global.

Internamente, a China possui uma liderança que deseja continuar com um crescimento rápido ou está inclinada a considerar a estabilidade como mais desejável? Está preparada para tomar as medidas necessárias não apenas para aumentar a demanda agora, mas para enfrentar os problemas estruturais de poupança excessiva, superinvestimento, dependência excessiva do mercado imobiliário, alavancagem excessiva, entre outros?

Está preparada para dar liberdade às empresas privadas novamente ou está determinada a mantê-las sob controle firme (e inevitavelmente assustador)? Consegue convencer o povo chinês de que, após os traumas da Covid, eles podem ter confiança no futuro novamente? Adam Posen, do Peterson Institute of International Economics, argumentou de forma convincente que eles não podem. Eu não estou convencido. Eles mudaram na década de 1970 em uma escala muito maior. Claro, a liderança também mudou. Ela mudará novamente desta vez? Ou está fixa para os próximos anos?

Tão importante quanto isso é o ambiente global adverso. O acesso da China aos mercados mundiais e à tecnologia está piorando. Há até mesmo um risco de guerra. Será necessário grande determinação para superar o primeiro e sabedoria para evitar o último.

Portanto, sim, é de fato possível que estejamos testemunhando o fim do crescimento da China. Mas não é inevitável. Acima de tudo, o que acontecerá dependerá mais das escolhas chinesas do que dos desejos ocidentais.