Qual será o papel da demografia da China em suas perspectivas econômicas? Inevitavelmente, um papel importante.

De fato, deve ser um dos fatores mais importantes na determinação das perspectivas econômicas do país. Uma população e uma força de trabalho em declínio desacelerarão o crescimento da economia, mesmo que ainda haja um bom potencial para o aumento da produção por trabalhador, já que a China é um país relativamente pobre. Então, o que isso pode significar para o futuro?

Comece com os fundamentos. Os dados da ONU mostram que o número médio de filhos nascidos para cada mulher na China despencou de uma média de seis nos anos 1950 e 1960 para uma média de 1,7 nos anos 2000 e 2010. Nos anos 2020 até agora, está em 1,2, ligeiramente abaixo do Japão, embora acima da Coreia do Sul.

Chineses visitam templo em Nanjing durante um dos feriados da 'Golden Week' - 29.set.2023/AFP

Uma explicação plausível é que a urbanização leva a uma queda acentuada no desejo de ter filhos, especialmente entre as mulheres escolarizadas.

A política do filho único, agora abandonada pela China, acelerou sua transição para uma baixa fertilidade e também criou um enorme problema de desequilíbrio de gênero.

De acordo com o censo dos EUA, a proporção de meninos para meninas no nascimento atingiu o pico de 118 para 100 em 2005. Mas a queda na fertilidade teria acontecido de qualquer maneira. Nem mesmo o poderoso estado chinês pode obrigar as pessoas a terem filhos que não desejam.

Como resultado, a população da China está sendo transformada em várias dimensões. De acordo com as projeções médias (relativamente conservadoras) da ONU, será reduzida de 1,425 bilhão em 2020 para 1,313 bilhão em 2050. A participação do país na população mundial também cairá, de 22% em 1980 para 18% em 2020 e 14% em 2050. A previsão da participação da Índia é de 17% até 2050.

Mais importante do que isso, embora seja impressionante, é a mudança na composição etária da população.

Enquanto a população total deve diminuir em 113 milhões entre 2020 e 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos aumentará, de acordo com essas projeções, em 215 milhões, enquanto o número de pessoas com menos de 20 anos diminuirá em 137 milhões e aqueles entre 20 e 64 anos diminuirão em 191 milhões.

Como resultado, aqueles com mais de 65 anos saltarão de 13% para 30% da população. Aqueles com menos de 20 anos diminuirão de 24% para 15% e aqueles com idade entre 20 e 64 anos, de 64% para 55%. Até 2100, sugere a ONU, a parcela dos maiores de 65 anos será surpreendentes 41% da população. Isso seria um país cheio apenas de homens e mulheres idosos.

Isso será gerenciável?

Duas possíveis saídas podem ser ignoradas. A China é grande demais e quase certamente hostil demais para seguir o caminho da imigração em massa. Novamente, mesmo que a taxa de fertilidade possa ser aumentada substancialmente e em breve, isso não teria nenhum efeito na população em idade ativa em menos de 20 anos e não teria muito efeito por muitos anos depois disso: as crianças levam muito tempo para atingir a maturidade.

Além disso, mesmo que a taxa de fertilidade realmente aumentasse, lembre-se de que há muito menos mulheres em idade fértil do que décadas atrás. Três décadas de fertilidade abaixo da reposição, além do viés socialmente destrutivo em favor dos homens, remodelaram o presente demográfico.

No entanto, existem duas opções relevantes: migração interna e aposentadoria tardia. O UBS argumenta que as reduções na força de trabalho devido ao envelhecimento podem ser mais do que compensadas, pelo menos nesta década, movendo trabalhadores da ainda grande população agrícola e aumentando a idade de aposentadoria.

O sistema "hukou", que controla a migração interna e deixa muitos chineses como cidadãos de segunda classe onde vivem, terá que ser abolido. Isso é tanto economicamente essencial quanto socialmente justo. Além disso, atualmente, a idade de aposentadoria ainda é de 60 anos para homens, 55 para mulheres que trabalham em escritórios e 50 para as que trabalham em fábricas. Essas idades podem e devem ser aumentadas.

Além disso, observe que o problema mais constrangedor da China hoje é o alto desemprego juvenil, tanto que os dados não são mais publicados.

Isso indica pouca demanda por trabalho, e não a temida escassez de mão de obra, pelo menos hoje. Além disso, mesmo em 2050, a taxa de dependência será muito menor do que em 1950. A diferença, é claro, é que naquela época os dependentes eram crianças, não pais. No entanto, criar e educar crianças também é caro.

Uma das razões pelas quais estamos muito mais preocupados com os primeiros do que com os últimos é certamente que os nossos filhos são mais valiosos para a maioria de nós. As crianças também são, obviamente, o futuro, e os idosos, o passado. Além disso, um país com uma população elevada de idosos terá padrões educativos mais baixos e será menos dinâmico do que um país dominado pelos jovens.

O que está claro é que, com a previsão de que a população em idade de trabalho diminua a uma taxa média de 0,8% de 2020 a 2050, 0,5 pontos percentuais mais rápido do que a população geral, o aumento do PIB per capita será ainda mais lento do que o do PIB por trabalhador, e o crescimento do PIB será ainda mais lento.

No entanto, se a produção por trabalhador aumentar rápido o suficiente, o crescimento do PIB per capita ainda pode ser bastante rápido. Além disso, isso não é de forma alguma impossível, porque a produtividade está bem abaixo dos níveis de países mais próximos da fronteira tecnológica atual. De fato, a China está mostrando bastante inovação —basta olhar para os veículos elétricos.

No entanto, os céticos estão certos de que isso não vai acontecer sem uma grande quantidade de reformas. As questões estruturais que discuti na semana passada terão que ser superadas. Além das reformas na migração interna e aposentadoria mencionadas acima, será essencial elevar os padrões educacionais dos jovens que eles têm, além de incentivar a economia mais inovadora possível.

Também será necessário superar as restrições externas. O Estado de Xi Jinping será capaz de enfrentar desafios tão grandes? Essa é uma grande questão, à qual voltarei.