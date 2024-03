Se o PIB (Produto Interno Bruto) real per capita do Reino Unido tivesse continuado em seu ritmo de 1955-2008, ele estaria 39% mais alto neste ano. Argumentei isso numa coluna recente. Esse desempenho é terrível, mas está longe de ser único. A França também tem se saído bem mal.

A longo prazo, a estagnação contínua cria desafios sociais e políticos graves: impostos mais altos; piora na qualidade dos serviços públicos; decepção generalizada; e lutas de soma zero por vantagem. O país definitivamente precisa de uma transformação econômica.

Felizmente, tais mudanças já aconteceram no passado. As questões levantadas por "Transformação Econômica: Lições da História" (Economic Transformation: Lessons from History, em tradução livre) , um novo relatório da Policy Exchange de Roger Bootle e James Vitali, são quais lições podem ser tiradas delas e se são relevantes para a situação do Reino Unido e de muitos outros países de alta renda agora.

Consumidor observa preços de produtos em supermercado nos EUA; PIB cresceu 3,3% no último trimestre de 2023 - Scott Olson/Getty Images via AFP

Estudos transnacionais desse tipo, que envolvem julgamento histórico, não mera manipulação de vastos bancos de dados, têm uma história distinta. Um dos mais influentes foi "Indústria e Comércio em alguns Países em Desenvolvimento" (Industry and Trade in some Developing Countries, em tradução livre), de Ian Little, Maurice Scott e Tibor Scitovsky. Mas os casos escolhidos neste livro eram ainda mais heterogêneos: a Grã-Bretanha de Thatcher; Alemanha e França pós-guerra; Irlanda (o Tigre Celta); Polônia pós-comunista; Coreia do Sul após 1963; Hong Kong; e Singapura. Temos países se recuperando de guerras e aqueles desfrutando de paz, países com vasto potencial de recuperação e aqueles já bastante próximos da fronteira de produtividade; autocracias e democracias; países pequenos e consideravelmente maiores.

Pode-se aprender algo de um grupo tão variado? O que pode ser aprendido é relevante para o Reino Unido?

Os autores sugerem dez lições: é necessária uma estratégia; a transformação requer um pacote de medidas; a prudência fiscal é uma condição necessária, mas não suficiente, para o sucesso; baixa inflação também é útil, mas não decisiva; impostos podem ser importantes, mas nem sempre; altas taxas de investimento são críticas, o que também exige altas taxas de poupança; competição acirrada; foco em medidas microeconômicas; liderança forte, mas com uma equipe, em vez de um indivíduo; e, finalmente, tanto o sucesso inicial quanto uma visão convincente, para manter o apoio político.

Essa lista é ampla. Mas é bastante útil do ponto de vista atual do Reino Unido. Aqui estão apenas quatro pontos relevantes.

Primeiro, as economias são surpreendentemente baixas. Em 2023, por exemplo, a participação da poupança nacional no PIB foi de 14%. Se o investimento deve aumentar, como deve, para proporcionar um crescimento mais rápido (e sustentável), a poupança também deve aumentar. Onde está a estratégia para isso? Uma resposta deve ser aumentar substancialmente a taxa de contribuição padrão para pensões.

Segundo, a concorrência não parece ser tão forte quanto se desejaria. Um novo e fascinante artigo sobre "A Economia Oculta" da Equipe de Insights Comportamentais fornece evidências convincentes de que entre os grandes problemas está a (muitas vezes deliberadamente criada) incapacidade dos compradores de comparar o valor pelo dinheiro entre os bens e serviços disponíveis. A adesão ao mercado único da UE, um projeto que Margaret Thatcher defendeu como primeira-ministra, melhorou a concorrência na economia do Reino Unido.

Terceiro, há uma lista de reformas microeconômicas que simplesmente devem ser feitas. Entre as mais óbvias está a reforma do planejamento e, como resultado, melhor uso da terra. Desnecessário dizer que a falha em lidar com essa restrição vinculativa não teve nada a ver com a adesão à UE. Uma consequência dessas restrições são os altos custos de construção de infraestrutura. Outra prioridade é a reforma dos mercados de pensões e de capitais, a fim de apoiar melhor a inovação e a expansão de novas empresas dinâmicas.

Finalmente, como o relatório observa, uma reforma significativa exige liderança com uma visão estratégica de longo prazo. Talvez o aspecto mais deprimente do debate atual seja a enorme lacuna entre a urgência da situação e a resposta. Quanto maiores forem os desafios, mais tímidos os políticos parecem ter se tornado. Pior, o brexit e uma série de questões culturais e de identidade tiraram quase todo o fôlego do debate necessário sobre o futuro econômico do país. Sir Keir Starmer presumivelmente sente que deixar o partido governante conduzir seu pelotão de fuzilamento circular é uma política sábia. Mas também é provavelmente uma estratégia tola. Ele não terá um mandato para as mudanças radicais que são necessárias.

Eu não concordo totalmente com os autores. Em retrospecto, a era Thatcher provou ser muito menos transformadora do que eles sugerem: o desempenho não melhorou muito no Reino Unido; pelo contrário, piorou em países pares, como a França. Mas a lição deles é que grandes mudanças são possíveis, especialmente quando as coisas estão ruins o suficiente. Elas ainda não estão ruins o suficiente? Espero que estejam.