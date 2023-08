Por dever de ofício e interesse, tenho ido a dezenas de audiências públicas nos últimos anos. É um programa imperdível para entender a variedade de pontos de vista sobre a cidade.

Na semana passada, fui a um desses encontros, no bairro da Liberdade, para discutir a proposta da Prefeitura de São Paulo de fechar cinco ruas do bairro aos domingos.

A ideia é sensata e está alinhada com o que se faz no mundo todo —ou na própria avenida Paulista. Aos domingos, o bairro fica lotado de pessoas que tomam as calçadas, a faixa verde e até o asfalto. Uma pesquisa mediu isso. Em todos os horários, há um predomínio absoluto de pedestres sobre o número de automóveis. Com algumas reformas, dá para criar um espaço contínuo e agradável, livre de carros.

Trecho da rua Galvão Bueno, na Liberdade - Eduardo Knapp - 29.abr.20/Folhapress

A questão é a maneira como são discutidos os projetos. Como é de praxe nas audiências, após a apresentação do técnico da Secretaria de Urbanismo, as pessoas se inscrevem para fazer seus comentários.

O tom começa alto. Uma mulher reclama aos brados do limite de três minutos para falar. Alguns moradores questionam a falta de informação sobre os acessos aos prédios. A síndica de um prédio acusa a prefeitura de omissão na zeladoria e na segurança. Palmas entusiasmadas.

Um comerciante é taxativo: "somos contra!". Outros querem saber como entregar mercadorias ou sobre o estacionamento para os clientes, ignorando a pesquisa apresentada antes que mostra que a esmagadora maioria das pessoas não chega de carro e sim de transporte público. Aliás, há pesquisas aos montes que mostram que o comércio se beneficia com o trânsito de pedestres, mas ninguém lembrou de apresentar.

Fala o representante dos ambulantes. Ele se coloca ao lado dos comerciantes, mas não parece gozar de seu apoio. Sua argumentação vai direto ao ponto: o dinheiro. "Nós também fazemos parte do capital de giro de São Paulo; não queremos ser excluídos da decisão."

Alguém pede a palavra e aponta o dedo para o palco: "Onde está o subprefeito?". Silêncio. É uma queixa comum nas audiências públicas e reuniões de conselhos. Na falta do chefe, o representante sofre com as cobranças, mas não tem autoridade para tomar decisões.

De volta às perguntas, a representante de um hospital quer saber como será o acesso das ambulâncias aos domingos. A resposta a satisfaz.

Um homem de voz calma toca no assunto da herança afro-brasileira. Quem, afinal, decidiu mudar o nome da praça Liberdade para "Japão-Liberdade"? Mesmo que o nome da praça já tenha sido mudado em junho para "Liberdade África-Japão", a fala é recebida com palmas vigorosas.

Uma moça conta que a Capela da Nossa Senhora dos Aflitos fica numa rua sem coleta de lixo. Para piorar, a entrada da capela se transforma num banheiro público aos domingos. O representante da subprefeitura da Sé se dispõe a mudar o tipo do caminhão de lixo para caber na rua, mas cala sobre os banheiros. Palmas tímidas.

Depois de horas desse banho de participação política, alguém pode perguntar: será que não dá para melhorar isso?

Claro que dá.

Para começar, as apresentações que os técnicos da prefeitura fazem poderiam ser mais enfáticas no diagnóstico, empáticas na forma e informativas no conteúdo: prazos, impactos, custo. Também não custaria usar imagens realistas (e não os croquis que mostram cenas bucólicas, possíveis apenas numa cidade canadense ou dinamarquesa).

Representação de proposta de ocupação da rua Thomaz Gonzaga, na Liberdade, com projeto de fechamento de vias para veículos aos domingos e feriados - Divugação/Prefeitura de São Paulo

Faz falta também a presença de um representante do poder público com autoridade para mexer no projeto e compromisso para acompanhar o assunto.

A própria estrutura da audiência pública é arcaica e precisa mudar —com mais votações digitais de opções de projetos, mais celeridade para encaminhar temas não relacionados para outras instâncias, mais disciplina para acompanhar projetos e mais engajamento para as apresentações.

O ponto mais importante, porém, tem a ver com o que me parece ser uma desconfiança básica com relação à prefeitura, que se reflete na já exagerada carga de agressividade dos discursos. Quando há falta de manutenção, limpeza e segurança, as pessoas desconfiam de qualquer projeto. Está na cara que a instância criada justamente para discutir questões locais, os conselhos participativos de cada subprefeitura, não estão funcionando e o poder público está devendo no dia a dia.

Também faz falta a presença do Legislativo. O ideal seria termos um vereador em cada região —o voto distrital, mas pouca gente parece ter interesse em tocar essa discussão.

Bem, e o projeto? Com alguns ajustes, pode ficar ótimo. A Liberdade é um dos lugares mais gostosos de São Paulo, pela comida, pelas lojas, mas principalmente pela vitalidade das ruas. Com melhoria no piso, nos equipamentos e nas calçadas, dá para criar um espaço público bem mais agradável.

Basta ouvir o que as pessoas falaram, ajustar o projeto para atender os acessos essenciais, cuidar do básico e começar uma conversa que continue até depois da implementação do projeto, ajustando e consertando o que está errado. O conflito faz parte da vida em cidades, mas ajuda muito se a gente falar a mesma língua.