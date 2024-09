Desde 1990, quando publiquei o livro "A Outra", tenho uma obsessão: compreender por que tantas mulheres inteligentes e independentes acreditam nas mentiras que os cafajestes contam. Continuei aprofundando o tema nos livros "Infiel", "Por que Homens e Mulheres Traem" e "A Arte de Gozar: amor, sexo e tesão na maturidade".

Recentemente, escrevi a orelha do livro "O Homem de Mil Faces: a história real do brasileiro que enganou mulheres pelo mundo", da documentarista francesa Sonia Kronlung. A obsessão da autora é diferente da minha: ela quer compreender quem é Ricardo, um "golpista emocional" que conseguiu enganar inúmeras mulheres.

Cada passo do golpista sedutor foi investigado por Sonia. Ela descobriu que ele viveu, ao mesmo tempo, com quatro mulheres em diferentes lugares da Europa. É fascinante acompanhar sua busca frenética para encontrar o verdadeiro Ricardo por trás de tantas máscaras. Mas será que ele existe?

Com um talento extraordinário, Ricardo descobre o que as mulheres querem viver e se molda para atender às expectativas femininas. Ele consegue antecipar os desejos de suas vítimas, até mesmo os mais inconfessáveis. É mestre em dizer e fazer tudo o que muitas mulheres mais desejam: se sentirem "únicas", "especiais", "a número um".

Capa do livro 'O Homem de Mil Faces' - Reprodução

Sonia faz um retrato minucioso de um camaleão que tem a habilidade de simular os sentimentos mais variados; de falar português, espanhol, francês, inglês e polonês; e de entrar na pele de um médico humanitário, de um cirurgião torácico, de um policial, de um fotógrafo, de um engenheiro e muito mais.

A história de Ricardo é tão absurda que me lembrou de uma confissão do poeta Manoel de Barros: "Tenho uma confissão a fazer: noventa por cento do que escrevo é invenção. Só dez por cento é mentira. A minha poesia é inventada, mas é absolutamente verdade. Tudo o que não invento, é falso".

Muitos me perguntam por que tantas mulheres são enganadas e traídas por golpistas emocionais. Não sei a resposta, pois eu também, apesar de estudar o tema há mais de três décadas, fui traída por um marido que transava com garotas de programa desde o início do nosso casamento, e também por um namorado que desapareceu depois de comprar uma motocicleta com meu dinheiro. Quando fiquei receosa de assinar um cheque em branco para ele comprar a moto, ele reagiu indignado: "Você não confia em mim?".

Um advogado, de 55 anos, deu uma possível explicação para a existência de tantas mulheres que são enganadas por golpistas emocionais.

"Minha ex-mulher me xinga de cafajeste porque tenho cinco namoradas ao mesmo tempo. Diz que eu sou um poligâmico cafajeste. Por que o xingamento? Só porque sei fazer com que cada uma se sinta única e especial. Não é isso o que toda mulher quer? Posso ser um poligâmico cafajeste para a minha ex, mas para minhas namoradas sou o cara mais fiel do mundo. Dá muito mais trabalho fazer com que elas se sintam únicas do que ser fiel a uma única mulher."

"O Homem de Mil Faces" é um soco no estômago de mulheres que foram enganadas e traídas por golpistas do amor. Mas é, ao mesmo tempo, libertador. Saber que não fui a única que confiou nos Ricardos que apareceram na minha vida me fez sentir um pouco menos idiota e fracassada.