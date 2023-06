A Editora Arqueiro lançará neste mês a edição brasileira de "A Empregada", livro escrito pela médica Freida McFadden que já teve mais de 400 mil exemplares vendidos e seus direitos negociados em 33 países.

O thriller, que gira em torno de uma empregada doméstica cheia de segredos, ainda ganhará uma adaptação na Amazon Prime Video assinada pela roteirista norte-americana Rebecca Sonnenshine, da premiada "The Boys".

A cantora Ana Canãs posa nua para a série 'sofá azul' do fotógrafo Angelo Pastorello - Angelo Pastorello/Divulgação

A cantora Ana Cañas foi fotografada nua para a série "Sofá Azul", do fotógrafo Angelo Pastorello, em comemoração aos 30 anos de carreira do artista. Já participaram do projeto as atrizes Laura Cardoso e Erika Januza, o chef Henrique Fogaça, o cantor e apresentador Ronnie Von e a apresentadora Ana Paula Padrão.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH