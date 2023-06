A Ancine (Agência Nacional do Cinema) gastou R$ 49 mil em um curso de capacitação realizado pela chefe de gabinete do diretor-presidente da agência. O valor representa 25% do orçamento de R$ 135.114 para capacitação de servidores da agência previsto para o ano de 2022, segundo o plano anual de contratações.

A funcionária Silviane Pereira Itajahy ocupa um cargo comissionado e está na função desde novembro de 2021. Ela realizou, entre novembro de 2022 e maio deste ano, um curso na Fundação Dom Cabral chamado "programa de desenvolvimento de executivos".

Fachada da sede da Ancine, no Rio de Janeiro - Lucas Tavares/Folhapress

A capacitação, que é semipresencial e tem duração de 160 horas, custou R$ 33 mil. A Ancine ainda desembolsou R$ 15.463 em despesas com passagens de avião e diárias em hotel para os módulos presenciais realizados em Salvador, São Paulo e Nova Lima (MG) —a sede da agência de cinema fica no Rio de Janeiro.

De acordo com o contrato, o curso é voltado para "executivos de nível estratégico" e "aborda quatro dimensões da gestão de negócios para geração de valor: estratégia, finanças, marketing e pessoas".

Silviane trabalha diretamente com o diretor-presidente da Ancine, Alex Braga. Entre suas funções está "prestar assistência administrativa e assessoramento", "organizar o expediente e os despachos" e "coordenar as atividades de gestão do sistema de diárias e passagens" para ele.

A Aspac (Associação dos Servidores Públicos da Ancine) enviou um email aos funcionários da agência de cinema questionando o caso, que será discutido em uma assembleia virtual no próximo dia 5.

"As capacitações que a Ancine custeia a seus próprios servidores costumam ter valores com uma média individual abaixo de R$ 1.000", afirma o texto enviado, que questiona o valor desembolsado para uma funcionária em cargo comissionado.

Ainda segundo a Aspac, a contratação do curso contraria uma nota técnica do governo federal que veda "capacitações até mesmo para servidores em estágio probatório, pelo risco de que não se revertam em benefício à administração pública".

Procurada, a Ancine não respondeu até a publicação deste texto.

