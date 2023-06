A quantidade de projetos inscritos em um edital da Ancine (Agência Nacional do Cinema) para financiar filmes nacionais mais que dobrou neste ano em comparação com 2022.

Fachada da sede da Ancine, no Rio de Janeiro - Lucas Tavares/Folhapress

A chamada pública recebeu 758 projetos —121% a mais do que na edição do ano passado, que recebeu 342 inscrições.

Serão R$ 88 milhões distribuídos entre as propostas selecionadas. Os recursos são provenientes do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), principal fonte de financiamento do setor.

Do total de propostas inscritas, 528 são de ficção. Há ainda 173 documentários e 57 animações. Os projetos contemplam todas as regiões do país —154 são do Nordeste, 66 do Centro-Oeste, 34 do Norte, 101 do Sul e 403 do Sudeste.

As propostas serão analisadas por uma comissão de seleção mista, formada por servidores da Ancine e por representantes do mercado.

PIPOCA

A cineasta Paula Gaitán recebeu convidados na abertura da mostra "Umbigo do Sonho — O Cinema de Paula Gaitán", no Cinesesc, em São Paulo, na semana passada. A programação tem curadoria da cantora Ava Rocha, filha da diretora. O cantor Kiko Dinucci passou por lá.