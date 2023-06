O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e a sua mulher, a advogada Guiomar Mendes, foram homenageados em um coquetel organizado pelo grupo Esfera Brasil no domingo (25), em Lisboa. O evento reuniu empresários e autoridades na capital portuguesa.

O ministro do STF André Mendonça, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio de Noronha e Luis Felipe Salomão prestigiaram o colega.

O fundador do Esfera, João Camargo, foi o anfitrião do evento, realizado na casa do empresário Flávio Rocha, do Grupo Guararapes e da Riachuelo, e da mulher dele, a empresária Anna Cláudia Rocha.

Os ministros Flávio Dino (Justiça) e José Mucio (Defesa), o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, também compareceram.

Já entre os empresários estavam Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Lucas Kallas, da Cedro Mineração, e Bruno Ferrari, da Oncoclínicas.

O coquetel antecedeu a abertura do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, que começou na segunda-feira (26) e vai até quarta (28). O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP), do qual Gilmar Mendes é fundador.