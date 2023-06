A agencia de turismo do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro da Ciência e Tecnologia durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), oferece passeios de submergíveis com destino aos destroços do Titanic.

A opção, porém, foi retirada do ar do site da empresa. O passeio ainda aparece na seção "destinos", mas, ao clicar, a página dá erro e não carrega.

Site da agência de turismo do senador Marcos Pontes (PL-SP) - Reprodução

No último domingo (18), um submarino de turismo desapareceu no Oceano Atlântico, próximo a Newfoundland, no Canadá. As fotos utilizadas no material promocional incluem imagens do dispositivo desaparecido Titan, da OceanGate Expeditions.

Procurado pela coluna via sua assessoria de imprensa, o senador não respondeu se a opção foi retirada após a repercussão do caso.

Erro no site da agência de turismo do senador Marcos Pontes (PL-SP) após selecionar a opção de passeio aos destroços do Titanic - Reprodução

Há também um passeio de submergível no Caribe, que ainda está disponível para consulta. A Agência Marcos Pontes Turismo de Aventuras se define perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo como uma empresa de viagens, organizações de feiras, congressos, exposições e festas.

A empresa oferece ainda pacotes para aventuras como voos em caça de combate, passeios em blindados e tanques de guerra e treinamento básico de cosmonauta.

Como mostrou o Painel, em fevereiro deste ano Marcos Pontes nomeou sua sócia, Christiane Gonçalves Corrêa, como chefe de seu gabinete, com salário bruto de R$ 22.943.

Eles dividem o comando da Agência Marcos Pontes Turismo de Aventura.