O cacique Raoni Metuktire, ícone da luta por direitos dos povos originários brasileiros, está organizando um encontro para articular o fortalecimento do movimento indígena na política.

Cacique Raoni, liderança caiapó e defensor do meio ambiente - Pedro Ladeira - 30.dez.2022/Folhapress

A mobilização ocorrerá na Aldeia Piaraçu, em São Félix do Xingu (MT), em território kayapó, entre os dias 24 e 28 de julho. Além do marco temporal, será discutida a questão da preservação das florestas.

As ministras Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) são esperadas no evento. O convite foi enviado em formato de vídeo, gravado por Raoni.

"Se nós não cuidarmos da nossa terra e de nossas florestas, se deixarmos desmatar tudo, todos vão sofrer com as mudanças climáticas, com o intenso calor e com a poluição do ar. E é por isso que eu chamo todos vocês, lideranças e autoridades, para juntos firmarmos um compromisso em defesa da Terra", afirma o cacique nas imagens.

Ao final do encontro, será feita uma carta assinada pelas principais lideranças indígenas do Brasil com as principais demandas do grupo.

