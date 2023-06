O projeto Canções Velhas para Embrulhar Peixes lançará nesta quarta (21) o single "Dançar até o Fim do Mundo", com show na casa de música Bona, em Perdizes, São Paulo. A apresentação terá participação especial da artista Cida Moreira.

Projeto Canções Velhas para Embrulhar Peixes recebe Cida Moreira em evento - Divulgação

TAPETE VERMELHO

Os atores Bruna Altieri e André Ramiro e o diretor André Luis receberam convidados, na noite de segunda (19), na pré-estreia do filme "Tração", no Cinesystem Morumbi Town, em São Paulo. O cantor Fiuk e o ator Nelson Freitas, que estão no elenco do longa, também marcaram presença no evento.