Uma fotografia postada por Deltan Dallagnol nesta segunda (19), em que ele aparece no portão de embarque da United para uma viagem a Chicago, nos EUA, viralizou nas redes sociais e está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Post do ex-deputado Deltan Dallagnol - @deltandallagnol no Instagram

Um dos primeiros a reproduzir a imagem foi o empresário Tony Garcia, delator da Operação Lava Jato que diz hoje ter sido forçado a atuar como "infiltrado" de Sergio Moro nas investigações.

"Você está mesmo saindo do país? Caso esteja, pensa em voltar ou pedirá asilo pra Deus? TIC TAC", escreveu o ex-delator.

A imagem viralizou, com a teoria de que Dallagnol, que perdeu o mandato de deputado federal neste mês por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estava fugindo do Brasil.

A assessoria do ex-parlamentar afirmou à coluna que ele, na verdade, embarcou para os EUA para participar da Acton University, uma conferência que debate temas como teologia, filosofia, empreendedorismo e desenvolvimento internacional.

Ele foi acompanhado da mulher, Fernanda —mas os três filhos ficaram no Brasil. O casal, diz a assessoria, pode esticar a viagem aos EUA até julho, mas depois retorna a Curitiba.

A assessoria afirma que Dallagnon vai participar de painéis na conferência e que as despesas dele com a viagem foram bancadas pelos organizadores do evento.

Em seu site oficial, a Acton University afirma que não é "uma conferência típica", mas sim "uma exploração de quatro dias de teologia" e de outros temas.

"Cada dia é repleto de apresentações instigantes sobre os fundamentos intelectuais e práticos de uma sociedade livre. Reunindo líderes de todo o mundo nos negócios e na igreja, na academia e no ministério, no mundo desenvolvido e em desenvolvimento, e estudantes de todas as idades, a Universidade Acton é uma conferência dedicada a conectar princípios morais e religiosos à liberdade econômica e pessoal", afirma o texto.

"Aprimore seu intelecto. Amplie sua visão de mundo. Aprenda os fundamentos do genuíno florescimento humano", diz ainda a página ao fazer a propaganda do evento.