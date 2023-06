A cantora Giulia Be se prepara para fazer a primeira turnê de sua carreira. Batizada com o nome do primeiro álbum da artista, a "Disco Voador Tour" terá início em Portugal, em agosto deste ano, e passará pelas capitais Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Fortaleza, Natal, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro entre os meses de setembro e outubro. A cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, também sediará um dos concertos.

A cantora Giulia Be, que prepara a sua primeira turnê - Pedro Dimitrow/Divulgação

"Os fãs verão de perto meu lado ‘alien’, que é a estética que eu trouxe no meu álbum, mas também vão conhecer melhor meu lado ‘Giulia de ser’, numa atmosfera que eu prometo que vai ser mágica", afirma a cantora. "Estou muito feliz que isso tudo vai sair do papel. Nunca estive tão preparada", acrescenta.

Antes de sair em turnê, Giulia Be lançará uma versão deluxe do álbum "Disco Voador", que apresentará ao público cinco faixas inéditas e parcerias com artistas como Ana Castela, Papatinho e Clarissa.

A escritora Noemi Jaffe prestigiou, na noite de quarta (7), a festa "Um Brinde com um Prefácio", que celebrou a abertura da segunda edição d’A Feira do Livro, no Pacaembu, em São Paulo. O evento ocorreu no Bubu Restaurante e foi organizado pela Feira do Livro, pela editora Companhia das Letras e pela livraria Dois Pontos, comandada por Ciça Pinheiro. O escritor Antonio Prata, colunista da Folha, marcou presença na comemoração.