É estimado que a proporção de seres humanos vivendo à margem da subsistência caiu de quase 80% em 1820 para pouco menos de 10% em 2018. O que torna essa queda ainda mais notável é que a população global aumentou de 1 bilhão em 1820 para 7,7 bilhões em 2018.

A prosperidade crescente também ajudou a dobrar a expectativa de vida global para 71 anos. Em resumo, passamos de um mundo em que a vida era, para a grande maioria, de fato "sórdida, brutal e curta" para algo muito melhor.

Até recentemente, em 1970, a taxa de "extrema pobreza" ainda era de 50%. Essa redução recente extraordinariamente rápida se deve ao enorme progresso na tão criticada era da globalização econômica.

Nunca me arrependerei desse feito. Isso mostra que a combinação de oportunidade econômica global com assistência externa funcionou.

Uma fonte crucial desta última tem sido os créditos da AID (Associação Internacional de Desenvolvimento, na sigla em inglês). Contrariando o que muitos temiam, acabar com a extrema pobreza não era como tentar encher um "poço sem fundo".

Como um relatório recente do Banco Mundial, "The Great Reversal", observa, Coreia do Sul, China e Índia já foram beneficiárias de créditos da AID: 60 anos atrás, a AID era até informalmente conhecida como "Associação Indiana de Desenvolvimento".

O progresso tem sido notável e ainda é: a expectativa de vida nos países da AID aumentou de 58 para 65 anos entre 2000 e 2021.

A eliminação da extrema pobreza de nosso planeta está finalmente à vista. No entanto, infelizmente, o próprio título deste relatório nos diz que isso não está acontecendo.

Os choques dos últimos anos têm sido devastadores para as pessoas mais vulneráveis do mundo. Desde a pandemia, a renda média per capita em metade dos 75 países da AID tem crescido mais lentamente do que a das economias de alta renda.

Um em cada três países da AID está realmente mais pobre, em média, do que na véspera da pandemia de Covid-19.

Por que isso importa? A resposta é que pouco menos de um quarto da população mundial, mas 70% das pessoas mais pobres do mundo, vivem nos 75 países da AID, que produzem apenas 3% da produção global.

É nesses países que a batalha para eliminar a extrema pobreza do mundo será vencida, ou perdida. Hoje, está sendo perdida.

A sucessão de choques recentes —Covid, inflação pós-Covid, picos de preços de energia e alimentos induzidos pela guerra e aumento das taxas de juros— já teve efeitos devastadores.

Mas, pior, há o risco de que a trajetória fraca dos últimos anos se torne enraizada nesses países politicamente, socialmente, economicamente e ambientalmente frágeis, criando uma década perdida, ou talvez algo ainda pior.

Essa ameaça é particularmente grave na África subsaariana. Isso seria um desastre humano, que também ameaçaria a turbulência muito além dos países diretamente afetados.

Entre as fraquezas salientes dos países da AID estão as financeiras. A mobilização de recursos domésticos é extremamente difícil para países empobrecidos, com setores informais relativamente grandes (tipicamente mais de um terço da economia), setores financeiros subdesenvolvidos, alta dependência de ganhos instáveis provenientes de exportações de commodities, escassez crônica de moeda estrangeira e governos fracos e frequentemente corruptos.

Como resultado, eles passaram a depender de empréstimos estrangeiros. Mas, inevitavelmente, também são vistos como arriscados, o que aumenta muito o custo de empréstimo.

Isso, por sua vez, aumenta a probabilidade de aumento e inadimplência da dívida. Isso transforma altos spreads em uma profecia autorrealizável, justificando o ceticismo dos credores.

Não surpreendentemente, após todos os choques recentes, os pagamentos líquidos de juros como parte das receitas fiscais aumentaram nos países da AID mais rapidamente do que em outros países emergentes e em desenvolvimento.

Hoje, infelizmente, cerca de metade dos países da AID estão em situação de alta da dívida ou em alto risco.

Foi precisamente para oferecer uma saída desse círculo vicioso de recursos inadequados, domésticos e externos, que a AID foi criada, com resultados tão bem-sucedidos. Os países da AID de hoje precisam de enormes aumentos nos investimentos se desejam acelerar o crescimento e explorar as novas tecnologias energéticas.

Esses fundos não virão de fontes privadas no futuro imediato. Será necessário um aumento substancial no crédito oficial estrangeiro de ultra baixo custo, em vez disso.

A chave para alcançar isso será a rápida resolução dos excessos das dívidas inacessíveis de hoje e um enorme aumento nos recursos da AID. A próxima reposição, IDA21, deve ser concluída em dezembro de 2024.

Como disse Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, em um discurso em Zanzibar no final do ano passado: "A verdade é que estamos empurrando os limites deste importante recurso concessional e nenhuma quantidade de engenharia financeira criativa compensará o fato de que precisamos de mais financiamento. Isso deve nos motivar a tornar a próxima reposição do IDA a maior de todos os tempos."

Ele estava correto. O relatório do Banco Mundial mostra a urgência, mas também os retornos potenciais de uma reposição tão grande.

A última reposição, em 2021, foi de US$ 93 bilhões ao longo de 2022-2025. Isso pode parecer uma quantia grande. Mas era para cobrir três anos fiscais e representava meros 0,03% do PIB global anual de cerca de US$ 100 trilhões.

Na crise atual dos países mais pobres do mundo, é essencial, moralmente correto e claramente viável aumentar substancialmente essa quantia. Não fazê-lo seria verdadeiramente insustentável.

Quando trabalhei no Banco Mundial nos anos 1970, o objetivo de eliminar a pobreza extrema do mundo, promulgado pelo então presidente Robert McNamara, parecia irrealista para muitos.

Hoje, está ao nosso alcance. Uma série de calamidades está ameaçando um fracasso desnecessário quando o sucesso está tão próximo. Não devemos aceitar isso.