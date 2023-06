O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vão participar de um encontro com empresários para discutir a reforma tributária.

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) - Diogo Zacarias/Divulgação/Ministério da Fazenda

O evento, organizado pela CNI (Confederação Nacional das Indústrias) e pelo grupo Esfera Brasil, ocorrerá na quarta-feira (21), em Brasília.

A expectativa é que o texto substitutivo da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) seja votado até a primeira semana de julho. O projeto depois ainda precisa passar pelo Senado.

Ainda participam do evento o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazendo, Bernard Appy, o coordenador do grupo de trabalho na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), o relator do texto na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e o conselheiro da CNI, Armando Monteiro.