O neurocientista Rafael Yuste vai substituir David Eagleman no ciclo Fronteiras do Pensamento. O evento, que está em sua 17ª temporada discute este ano as incertezas da contemporaneidade, realizará conferências presenciais em Porto Alegre e São Paulo, com transmissões online.

Eagleman cancelou a participação no evento por motivos pessoais.

O neurocientista Rafael Yuste - Divulgação

Diretor do Centro de Neurotecnologia da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, Yuste foi um dos criadores do projeto Brain, pesquisa encampada pelo ex-presidente americano Barack Obama, em 2013, para encontrar origens, causas e caminhos para o tratamento de doenças como Alzheimer e Parkinson.

O evento trará ainda convidados como Nadia Murad, ativista iraquiana que recebeu o Nobel da Paz em 2018, o arqueólogo David Wengrow, coautor do livro "O Despertar de Tudo", e a escritora espanhola Rosa Montero.

TABLADO

O ator Eriberto Leão recebeu convidados na pré-estreia do espetáculo "O Astronauta", na semana passada, no Teatro Nair Belo, em São Paulo. A atriz Mariana Hein e o cantor Kiko Zambianchi prestigiaram a sessão.