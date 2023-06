O escritório do advogado criminalista Fernando José da Costa, ex-secretário da Justiça de São Paulo, foi contratado pelo cantor Bruno, da dupla com Marrone, para atuar no caso em que o artista é acusado de ter feito uma pergunta transfóbica à repórter trans Lisa Gomes, da RedeTV!.

O episódio Bruno e Lisa Gomes aconteceu nos bastidores de um show dos sertanejos - Reprodução/Montagem

A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) denunciou Bruno ao Ministério Público de São Paulo por transfobia. Nesta semana, a defesa do sertanejo pediu ao órgão acesso ao eventual procedimento contra o cantor para poder apresentar esclarecimentos.

Em evento no dia 12 de maio, em São Paulo, Bruno questionou a jornalista: "Você tem pau?". Dias depois, após a grande repercussão do caso na mídia, ele se desculpou pelo episódio.

"Bruno é um talentoso cantor, que faz da sua profissão uma alegria para milhões de pessoas, nunca teve a intenção de ofender ninguém. Só teve conhecimento da repercussão por meio da mídia. Tanto que, logo quando soube das publicações, ligou para à repórter Lisa Gomes e pediu imediatamente desculpas, com a finalidade de se retratar por eventual ofensa ou constrangimento causado à sua pessoa, bem como à população LGBTQIA+, circunstância digna essa que também foi veiculada pela mídia", disse o advogado Fernando José da Costa.

