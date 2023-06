A editora Todavia vai lançar em julho o novo romance do escritor Joca Reiners Terron. "Onde Pastam os Minotauros" é um thriller que narra a história de três abatedores e uma secretária que trabalham num matadouro no interior do Mato Grosso. O livro dá sequência aos romances anteriores do autor "O Riso dos Ratos" e "A Morte e o Meteoro".

Joca Reiners Terron em evento em São Paulo - Marcus Leoni - 15.dez.2018/Folhapress

A escritora Noemi Jaffe prestigiou, na noite de quarta (7), a festa "Um Brinde com um Prefácio", que celebrou a abertura da segunda edição d’A Feira do Livro, no Pacaembu, em São Paulo. O evento ocorreu no Bubu Restaurante e foi organizado pela Feira do Livro, pela editora Companhia das Letras e pela livraria Dois Pontos, comandada por Ciça Pinheiro. O escritor Antonio Prata, colunista da Folha, marcou presença na comemoração.