O advogado Nelson Wilians, que representa Rose Miriam e as filhas de Gugu Liberato, Sofia e Marina, acaba de lançar a campanha Advocacia Fora da Caixa, em que propõe que os advogados reflitam sobre "os desafios e amarras da profissão".

O primeiro vídeo da iniciativa, publicado nesta terça (11) em suas redes sociais, é uma animação em que Nelson Wilians imita os movimentos de Neo, personagem de Keanu Reaves no longa "Matrix".

Vídeo do advogado Nelson Wilians - @nelsonwilians no Instagram

O advogado interage também com Dr. Nelsinho, desenho criado pela cartunista Laerte em sua homenagem (veja o vídeo abaixo). "Foi uma experiência fascinante. Tive que sair da caixa de advogado e me transformar em ator. Modéstia à parte, me superei", brinca Nelson Wilians.

No vídeo, ele recria ainda a cena icônica do filme de ficção científica em que Neo para as balas de uma arma disparadas contra ele no ar. Em outro momento, o Dr. Nelsinho aparece com uma capa preta, figurino típico usado em "Matrix".

O artista gráfico e quadrinista Rafael Coutinho, filho de Laerte, foi o responsável por comandar a equipe que fez a animação. As cenas do advogado foram gravadas em estúdio, e os outros personagens foram adicionados em formato de animação posteriormente.

A campanha foi idealizada para homenagear o Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto. A ideia é que sejam divulgados outros vídeos até a data.

"Aqui no Nelson Wilians Advogados, não queremos apenas pensar fora da caixa, queremos destruir a caixa", diz ele. "Sendo o maior escritório de advocacia da América Latina, tínhamos que, mais uma vez, pensar grande para homenagear quem representa a lei, a justiça e a democracia, em data tão significativa. E, claro, desafiar as amarras da profissão", completa.

Wilians é conhecido por adotar o estilo cinematográfico para falar de seu escritório de advocacia e também para compartilhar, nas redes sociais, momentos vividos em família.

Em maio, a equipe do advogado fez um vídeo ao estilo da série "Succession", da HBO.

Com carros luxuoso filmados do alto e imagens aéreas da cidade, a peça trazia as herdeiras de Gugu cercadas pela equipe do escritório de advocacia, na primeira audiência da ação que Rose Miriam move para ter a sua união estável com o apresentador reconhecida judicialmente.