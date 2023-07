A defesa de Jair Bolsonaro (PL) diz que causa "grande preocupação com o exercício da liberdade" o fato de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter solicitado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que empresas de redes sociais enviem um arquivo com a lista completa e os dados de identificação de todos os seguidores do ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cercado por jornalistas em Belo Horizonte após receber a notícia da condenação a oito anos de inelegibilidade pelo TSE - Douglas Magno - 30.jun.23/AFP

O pedido foi feito no âmbito do inquérito que investiga atos golpistas de 8 de janeiro. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.

A PGR também solicita que as plataformas em que Bolsonaro tem conta, como Instagram, Facebook e Twitter, apresentem um dossiê com postagens dele referentes a eleições, urnas eletrônicas, Forças Armadas e STF.

A defesa do ex-chefe do Excetivo afirma, em nota, que ele "jamais incitou, induziu ou teve participação" no episódio.

"Causa, no entanto, espécie e grande preocupação com o exercício da liberdade de pensamento e opinião , que se pretenda requerer aos servidores provedores de redes sociais o envio da lista completa e respectivos dados de identificação de todos os seus seguidores em redes sociais", diz o advogado Paulo da Cunha Bueno.

"Tal informação não guarda qualquer conexão lógica com o fato em apuração —sobre o qual o presidente já prestou declarações, esclarecendo todas as circunstâncias—, tratando-se de inaceitável e absurda tentativa de monitoramento político", afirma ainda.

Além disso, a PGR pede que seja enviado uma cópia do vídeo publicado por Bolsonaro, dois dias depois da invasão às sedes dos três Poderes, com ataques à segurança das urnas eletrônicas. Na época, a postagem foi apagada logo em seguida.

O ex-presidente teve que prestar esclarecimentos por causa do post e afirmou aos investigadores da Polícia Federal que estava sob efeito de medicamentos no momento.

O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, responsável pelas investigações, ressalta que a solicitação já havia sido feita, mas que não foi analisada pelo ministro Alexandre Moraes. Portanto, reiterou o pedido nesta segunda-feira (17).

A PGR também quer ainda que as empresas informem a quantidade de visualizações, curtidas, compartilhamentos, comentários e demais métricas aferíveis dos posts de Bolsonaro.

O objetivo do pedido, segundo o subprocurador, é obter "dados concretos" que possam "fundamentar uma análise objetiva do alcance das mensagens, vídeos e outras manifestações publicadas pelo ex-presidente da República nas redes sociais".

