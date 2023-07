A Procuradoria-Geral da República (PGR) prepara, para o próximo mês, o lançamento de um livro que destrinchará a atuação do Ministério Público Federal (MPF) na pandemia de Covid-19, sob a gestão de Augusto Aras.

Intitulado "A Ordem Jurídica no Combate à Covid: A Atuação do MPF", o volume será centrado nos trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19, o Giac, criado por determinação do procurador-geral da República em 2020.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, durante sessão plenária do STF, em Brasília - Pedro Ladeira - 7.dez.2022/Folhapress

O livro deve ser dividido em três partes —atuação extrajudicial, atuação judicial e atuação administrativa— e ter seções dedicadas a "ações emblemáticas", à entrega do relatório da CPI da Covid a Aras e à "reação política aos arquivamentos" de inquéritos promovidos pela PGR.

A obra será disponibilizada ao público na véspera do término do mandato de Aras, num momento em que o PGR tem redobrado seus esforços para rechaçar as acusações de omissão durante a crise sanitária e de alinhamento ao então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como mostrou a Folha, o procurador-geral da República tem encampado, nas últimas semanas, o discurso de que o órgão foi diligente na fiscalização de atos administrativos e gastos públicos destinados ao combate da pandemia. Episódios como a crise da falta de oxigênio em hospitais de Manaus são lembrados por ele.

Com esses gestos, o PGR busca se cacifar junto ao entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ter voz na escolha de seu sucessor —ou até mesmo para ser reconduzido ao cargo. Em entrevista recente à TV Record, o petista não descartou essa possibilidade.

Previsto para agosto, o livro "A Ordem Jurídica no Combate à Covid" é coordenado pela subprocuradora-geral da República Celia Regina Souza Delgado Alvarenga, responsável pelo Giac, e pela presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Sandra Krieger. O volume contemplará o trabalho feito por mais de 150 procuradores de todo o país durante a crise.

