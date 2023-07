Um levantamento inédito feito pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) afirma que o Brasil recebeu, de janeiro a junho deste ano, mais de 3,2 milhões de turistas estrangeiros. O número corresponde a 92% do total registrado em todo o ano passado, quando 3,6 milhões de visitantes vindos do exterior desembarcaram no país.

Passageiros em saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em SP - Eduardo Knapp - 6.jul.2022/Folhapress

O estudo, realizado pela Gerência de Informação e Inteligência de Dados da agência em parceria com o Ministério do Turismo e com a Polícia Federal, identificou ainda que os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina foram as principais portas de entrada dos viajantes.

No primeiro semestre deste ano, o país de origem mais recorrente entre os estrangeiros foi a Argentina, com 1,3 milhão de turistas vindos de lá, seguido por Estados Unidos (327 mil), Paraguai (233 mil), Chile (223 mil) e Uruguai (199 mil).

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, diz haver planos para aumentar, ainda neste semestre, o leque de destinos turísticos brasileiros no mercado estrangeiro.

"Vamos ampliar nossa capacidade de atuar junto às empresas aéreas para garantir a ampliação de rotas com destino ao Brasil no mercado internacional, de forma que o turista consiga acessar com facilidade a diversidade de destinos que temos em nosso país", diz Freixo.

"A cada nova rota, há uma série de ações de promoção dos nossos destinos realizada pela Embratur, na origem desses voos, para garantir que o turista venha", afirma ainda.