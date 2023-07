A história da família do ex-presidente Fernando Collor de Mello e as tensões que contribuíram para a sua queda serão tema do podcast investigativo "Collor versus Collor", projeto original do Globoplay que será apresentado pela jornalista Évelin Argenta.

O presidente Fernando Collor de Mello na cerimônia de lançamento do programa de telefonia rural, no Palácio do Planalto, em 1992, poucas semanas antes de ser afastado em definitivo pelo Senado - Lula Marques/Folhapress

RETRATO DE FAMÍLIA

O documental, que tem produção da Rádio Novelo, trará fitas inéditas com gravações feitas na década de 1990 e novos pontos de vista sobre a briga entre Collor e Pedro, seu irmão, que o denunciou por corrupção. Uma investigação feita pela jornalista Dora Kramer é o ponto de partida do podcast.

RETRATO 2

"É como se estivéssemos acompanhando em tempo real —só que com 30 anos de distanciamento— o desenrolar desse drama familiar que mudou a história recente do país", afirma Argenta. "Collor versus Collor" poderá ser ouvido a partir da próxima terça-feira (25).

LETRAS

O escritor Itamar Vieira Júnior - Raquel Espíritio Santo/Divulgação

O escritor Itamar Vieira Júnior, colunista da Folha e autor do best-seller "Torto Arado", estampará a capa da nova revista GOL Smiles. Em entrevista à publicação, ele fala sobre literatura e o seu mais recente romance, "Salvar o Fogo". "Eu digo que tenho fé na literatura, porque a literatura alarga o nosso horizonte, o nosso mundo. A ficção entra como uma arma poderosa, porque ela nos restitui a possibilidade de existir", diz Itamar.