O produtor musical João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis Regina, diz que a abertura de um processo ético pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) para investigar o anúncio em que a Volkswagen usa a imagem da cantora é mais um "desdobramento positivo que a campanha publicitária gerou".

"É um debate público muito pertinente e de alto nível. Tudo que eu li no que diz respeito a críticas, sempre foram muito bem fundamentadas, muito bem escritas. Acho que é enriquecedor [o debate]", diz ele à coluna.

As cantoras Maria Rita e Elis Regina no filme publicitário - Divulgação/Volkswagen

João Marcello afirma também ver com naturalidade a atuação do Conar, embora não concorde com os pontos apresentados pelo órgão: se os herdeiros podem autorizar o uso da imagem de uma pessoa que já morreu para uma peça criada por meio de Inteligência Artificial (IA) em cenas das quais ela não participou em momento algum de sua vida e que são, na verdade, ficcionais; e que a propaganda leve parte do público, especialmente o mais jovem, a acreditar que Elis, morta em 1982, ainda está viva.

"São pontos que eu, pessoalmente, não tenho dúvidas, mas não sou um técnico e não trabalho no Conar. Acho que eles estão fazendo o trabalho deles", diz.

Na propaganda, Elis Regina aparece dirigindo uma velha Kombi e, como se ainda estivesse viva, faz dueto com a filha dela, Maria Rita, que comanda um outro automóvel. Para trazer Elis para 2023 foi usada a tecnologia deepfake, que recria rostos e vozes para aplicar no corpo de um dublê.

Para o produtor musical, o relevante a destacar é o que o anúncio proporcionou para a carreira de Elis. "Os números são realmente impressionantes. Do ponto de vista prático, de audiência pura, foi uma das coisas mais fortes na carreira da Elis. E isso ter acontecido nesse momento, 41 anos depois da morte física dela, é, para mim, algo realmente interessante, academicamente possível de ser estudado", afirma.

Como exemplo, João Marcello cita que as buscas pela cantora no Google e no YouTube explodiram após a propaganda ir ao ar. Afirma também que, desde que a campanha foi lançada, em 4 de julho, o número de audições de músicas de Elis Regina nas plataformas de streaming já chegaram a quase 20 milhões, sendo 4 milhões nas primeiras 24 horas depois do anúncio.

"Vou ter esses números consolidados em três meses, mas já é um resultado extremamente positivo", diz.

A publicidade gerou grande polêmica nas redes sociais. Além do uso da Inteligência Artificial, foi lembrado que Elis sempre combateu a ditadura militar no país, enquanto a VW apoiava o regime.

Anteriormente, João Marcello Bôscoli já tinha afirmado à coluna que entendia e respeitava, mas não concordava com as críticas.

O produtor musical João Marcello Bôscoli - Ronny Santos -11.jul.2022/Folhapress

O produtor disse não ser possível restringir empresas que, em algum momento, apoiaram ditaduras. "Se a gente for fazer essa revisão muito, muito apurada, vão sobrar quantas empresas?", indagou.

"Da minha parte da parte e do meu irmão [Pedro Mariano], eu posso dizer que a gente consentiu a propaganda pensando em primeiro lugar —e eu tenho convicção de que para a Maria Rita também— na exposição que a Elis teria e que seria uma apresentação dela para as novas gerações", explica.

