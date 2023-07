A Globo prepara um programa especial sobre os 40 anos do Titãs.

Com apresentação de Pedro Bial, o Som Brasil Apresenta: Titãs vai ao ar no próximo dia 19 e mescla entrevistas com imagens da turnê que marca o reencontro do grupo.

Pedro Bial entrevista os integrantes do Titãs: Arnaldo Antunes, Charles Gavin, Paulo Miklos, Nando Reis, Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Brito - Bob Paulino/Globo

Em uma das conversas, Arnaldo Antunes revela que, inicialmente, resistiu à proposta da banda de se reunir novamente.

"Relutei porque não gosto dessa coisa saudosista. Mas depois dos primeiros encontros fiquei mais empolgado, porque as piadas, a coisa da convivência, de cantar juntos, foi invocada", diz ele.

Sérgio Britto, então, concorda e acrescenta: "Acho que estamos muito desarmados. No palco não tem como encenar. Essa liga que estamos falando é fundamental para que todo o resto aconteça."

Além dos dois, também participam da conversa Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos e Tony Bellotto.

No bate-papo, eles relembram histórias do grupo e destacam como a amizade foi importante para a criação de várias canções. "Fazíamos músicas o tempo todo, no ônibus, de piada. Algumas feitas na brincadeira foram levadas a sério, e músicas escritas com seriedade acabávamos descartando. E isso era parte da nossa amizade também. Tinha uma coisa viva de criação misturada com convivência", diz Arnaldo Antunes.

Primeiro guitarrista da banda, Marcelo Fromer, morto em 2001, é relembrado com emoção pelos outros integrantes.

A Globo tem feito outras edições do Som Brasil com a história de músicos. Luan Santana, Thiaguinho e Alexandre Pires já foram contemplados pelo programa.