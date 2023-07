O Petra Belas Artes, cinema de rua da capital paulista, vai realizar uma sessão do filme "Oppenheimer" seguida por um bate-papo com o professor Ivã Gurgel, do Instituto de Física da USP (Universidade de São Paulo), e profissionais do Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental (ICTP-SAIFR).

CIÊNCIA EM TELA

O filme de Christopher Nolan conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico que trabalhou no Projeto Manhattan —que tinha a missão de criar as primeiras bombas atômicas. O evento, organizado em parceria com o ICTP-SAIFR, ocorrerá no próximo dia 25, às 19h.

LETRAS

O escritor Itamar Vieira Júnior - Raquel Espíritio Santo/Divulgação

O escritor Itamar Vieira Júnior, colunista da Folha e autor do best-seller "Torto Arado", estampará a capa da nova revista GOL Smiles. Em entrevista à publicação, ele fala sobre literatura e o seu mais recente romance, "Salvar o Fogo". "Eu digo que tenho fé na literatura, porque a literatura alarga o nosso horizonte, o nosso mundo. A ficção entra como uma arma poderosa, porque ela nos restitui a possibilidade de existir", diz Itamar.