O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) no Rio de Janeiro deu mais um parecer favorável às obras de reconstrução do Museu Nacional, destruído em um incêndio em setembro de 2018.

Fachada do Museu Nacional - Divulgação

O órgão aprovou um projeto de restauração do Paço de São Cristóvão, sede da instituição, que prevê a instalação de uma cobertura transparente no pátio da escadaria monumental para permitir a entrada de luz natural na área histórica do palácio.

SOM

A banda Terno Rei - Samuel Esteves/Divulgação

O quarteto paulistano Terno Rei vai divulgar o EP "B-Sides Gêmeos" nesta segunda-feira (10), quase um ano depois do seu último lançamento. O trabalho reúne quatro músicas inéditas, que estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir das 21h. Nos próximos meses, a banda vai se apresentar nos festivais The Town, em São Paulo, Se Rasgum, em Belém, e Mada, em Natal.