A saída de dois aliados do padre Julio Lancellotti do Ministério dos Direitos Humanos foi recebida com serenidade pelo pároco. "Quando as pessoas são convidadas, a gente apoia. Tivemos sempre boas referências para dar. Mas, depois, não temos ingerência na administração do Estado", diz ele à coluna.

O padre Julio Lancellotti na Casa de Oração do Povo de Rua, no centro da capital paulista, durante ação para abrigar pessoas em situação de rua - Jardiel Carvalho - 18.mai.2022/Folhapress

DIFERENÇAS

De acordo com pessoas familiarizadas com as exonerações, o advogado Ariel de Castro Alves, agora ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a pedagoga Marilda dos Santos Lima, agora ex-coordenadora-geral de Políticas para Convivência Familiar e Comunitária, ambos muito próximos do pároco, teriam deixado a pasta após divergências com a atual gestão.

NADA SEI

O padre afirma que não chegou a se aprofundar nas razões para a saída dos dois, apenas que ouviu de Marilda que "questões internas" teriam sido a causa da decisão. "Acho que eles vão sair bem", afirma, ao refletir sobre o futuro do advogado e da pedagoga após a passagem pelo governo federal.

FALTA

"Não ter pessoas com a experiência deles [dentro do governo federal] não é bom. São pessoas que têm bastante experiência. Agora, eu não estou dentro do governo para avaliar essas questões internas", finaliza.

GRAVANDO

Benedita Casé e Pedro Henrique França lançam videocast - João Pedro Januário/Divulgação

O cineasta Pedro Henrique França e a diretora Benedita Casé vão lançar no próximo dia 3 de agosto o videocast PcDPOD, que eles afirmam ser o primeiro podcast em vídeo feito por pessoas com deficiência.

Serão oito episódios, disponibilizados semanalmente em um canal no YouTube e também no Spotify. A produção é da Dia Estúdio.

"O nome veio dessa ideia de afirmar que nós podemos ser e fazer o que quisermos, e não o que o capacitismo da sociedade brasileira determinou que éramos capazes", diz Pedro.

O último episódio vai ao ar em 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Na data, Pedro e Benedita vão receber como convidadas suas mães, Maria Helena e Regina Casé, respectivamente.