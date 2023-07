A ministra do Esporte, Ana Moser, recebeu nomes de peso do esporte brasileiro em seu gabinete nesta quarta-feira (12). Representantes da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (Cacob), como a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, e da organização Atletas pelo Brasil, como o ex-futebolista Raí, se reuniram com a chefe da pasta para manifestar apoio à sua gestão e conhecer de perto os projetos encabeçados por ela.

De acordo com participantes do encontro, a proposta que trata das relações trabalhistas para atletas e o Sistema Nacional de Esporte figuraram entre os principais assuntos da conversa.

A secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho, Marta Sobral, o assessor especial Diogo Silva e a ministra do Esporte, Ana Moser, recebem os atletas Yane Marques, Hortência Marcari, Raí, Estevão Lopes, Ana Mesquita e Érika Coimbra na sede do ministério, em Brasília - Mariana Raphael/Ministério do Esporte/Divulgação

Os atletas Ana Mesquita, Érika Coimbra, Estevão Lopes, Rafael Lane e Yane Marques também estiveram presentes na reunião. O encontro se deu num momento em que a ministra vê sua permanência no cargo ameaçada pelo centrão, que reivindica o comando da pasta ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta quarta, todos os atletas que participaram da reunião se comprometeram em continuar apoiando o projeto de gestão de Moser.

Como mostrou a coluna, auxiliares da ministra têm se surpreendido com o modo como a chefe da pasta tem lidado com as especulações de troca ministerial.

Abalados com a possibilidade, eles têm sido incentivados pela própria ex-atleta a não esmorecer e a dar continuidade ao trabalho de ampliar o acesso ao esporte no país.

De acordo com relatos feitos à coluna, Moser não tem se mostrado abatida, mas, sim, forte e altiva.

Pessoas próximas à ministra buscam no próprio esporte uma explicação para o seu comportamento: um auxiliar lembra que ela já foi uma atleta de alto rendimento e, por isso, sabe "entrar em quadra" disposta a vencer o jogo mesmo sob vaias da torcida adversária.

Na reunião desta quarta, Moser esteve acompanhada da secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho, Marta Sobral, do secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luís Ferrarezi, do Secretário Nacional de Paradesporto, Fábio Araújo, e do assessor especial Diogo Silva.