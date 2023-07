O jornalista e escritor Marcelo Leite, colunista da Folha e autor do blog Virada Psicodélica, vai participar de um bate-papo no evento de lançamento do livro "Guia do Explorador Psicodélico - Viagens Seguras, Terapêuticas e Sagradas", de James Fadiman, na próxima sexta-feira (14), na Livraria Travessa, em São Paulo.

O jornalista e escritor Marcelo Leite - Bruno Santos/ Folhapress

Com mediação do jornalista Carlos Minuano, o debate também terá participação do psiquiatra Luís Fernando Tófoli. A obra, que sairá pela editora Degustar, fala sobre o uso de psicodélicos de forma espiritual e na ciência.

A editora de fotografia Ivana Debértolis e a editora, curadora e produtora Mônica Maia receberam convidados na abertura da exposição "Imagens para o Futuro", realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, na noite de terça (11). A curadoria da mostra é assinada por elas. A artista Helen Salomão e a fotógrafa Eliara Andrade estiveram lá. O diretor da instituição, André Sturm, prestigiou o evento.