A cantora Marisa Monte inaugurou nesta segunda (24) um ambiente de vivência artística e cultural dentro do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. O Espaço Imaginário Marisa Monte foi planejado para proporcionar alívio emocional aos pacientes e acompanhantes que frequentam a instituição de saúde.

O projeto foi desenvolvido no hospital em uma parceria com a Associação Portas, e financiado por doações de pessoas físicas e jurídicas.

A médica Ludhmila Hajjar, a diretora da faculdade de medicina da USP, Eloisa Bonfá, os músicos Marisa Monte e Arnaldo Antunes, o vice-presidente do conselho diretor do Incor, Fabio Jatene, o diretor da divisão de Pneumologia do Incor, Carlos Roberto Carvalho, e o presidente do conselho diretor do Incor, Roberto Kalil Filho - Cecília Bastos/USP Imagens

Instalado em um ambiente de 137 metros quadrados da ala pediátrica do Incor, o local conta com instrumentos musicais, caixas de som, tablets e uma biblioteca híbrida para a realização de atividades culturais e educacionais. A iniciativa deverá ser replicada em outras instituições e espaços da USP.

Painéis artísticos que reproduzem ilustrações de Marcela Cantuária, artista visual responsável pelo cenário dos shows da turnê "Portas", de Marisa Monte, formam a ambientação lúdica e colorida do espaço. O cenário tem também um teto estrelado, composto por centenas de luzes de LED.

Além de Marisa Monte, participaram do evento de inauguração o músico Arnaldo Antunes, o presidente do conselho diretor do Incor, Roberto Kalil Filho, o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, a vice-reitora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, a diretora da faculdade de medicina da USP, Eloisa Bonfá, a médica e professora Ludhmila Hajjar e outros profissionais.

Marisa Monte é também embaixadora do USP Diversa, programa que dá bolsas pagas por empresas e pessoas físicas para ajudar na permanência de alunos em situação de vulnerabilidade econômica e social.