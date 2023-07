A vereadora da capital paulista Jussara Basso (PSOL) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo propondo que a rua onde fica localizado o Teatro Oficina, no Bixiga, passe a se chamar Jaceguai Zé Celso.

Zé Celso antes da reabertura do Teatro Oficina em outubro de 2021, após o fechamento pela pandemia de Covid-19 - Karime Xavier/Folhapress

A parlamentar afirma que a iniciativa tem como objetivo homenagear o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, morto aos 86 anos, e sua obra, "reconhecida nacional e internacionalmente e de importância incomensurável".

"O Teatro Oficina é um grupo que nasceu em São Paulo, e sua sede está localizada na rua Jaceguai desde

1961, fazendo parte da cidade e da cultura paulistana. Nesse sentido, a mudança de nome da rua

valoriza a história da cidade e deste grande gênio do teatro brasileiro".

Zé Celso morreu nesta quinta-feira (6). O dramaturgo estava internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde mora, no Paraíso, na terça (4).

O artista participou do grupo fundador do Teatro Oficina —também formado por Renato Borghi, Fauzi Arap, Etty Fraser, Amir Haddad e Ronaldo Daniel—, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro.

Ao longo do tempo, o Oficina se tornou um centro de estudos da dramaturgia brasileira. No teatro, foram formados atores como Bete Coelho, Leona Cavalli e Esther Góes. Por ali, passaram também Augusto Boal, Fernanda Montenegro, Marieta Severo e Zezé Motta.

No mês passado, exatamente um mês antes de sua morte, Zé Celso fez uma grande festa no teatro para celebrar seu casamento com o ator Marcelo Drummond. A cerimônia reuniu artistas, personalidades e intelectuais que lotaram a plateia do espaço.