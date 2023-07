O rapper Rincon Sapiência e as atrizes Mariana Xavier e Ana Hikari vão participar neste mês de uma vivência com uma comunidade indígena no Acre.

O rapper Rincon Sapiência no festival Lollapalooza, em São Paulo - Mathilde Missioneiro -25.mar.2023/Folhapress

A ação faz parte da iniciativa "Creators Academy", idealizada pelos ativistas Kamila Camilo e Raull Santiago, e envolve um grupo de cerca de 70 artistas e influenciadores

No ano passado, o projeto levou 50 criadores de conteúdo para a Amazônia.

Sob o tema "Futuros Regenerativos", a edição deste ano irá promover uma imersão, entre os dias 24 e 31 deste mês, na aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima.

Os viajantes participação de atividades como trilha de reconhecimento do território, pintura corporal e workshop sobre artesanato.

PULA FOGUEIRA

O historiador Leandro Karnal e seu namorado, o cantor Vitor Fadul, participaram do "Arraiá da Way", da agência Way Model, realizado na Casa das Caldeiras, em São Paulo, na semana passada. As modelos Caroline Trentini e Anabela Santos estiveram lá. O fundador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, e seu namorado, o modelo Fernando Schnerocke, também compareceram.