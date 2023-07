A jornalista Hildegard Angel iniciou um movimento para cobrar a realização de uma autópsia no corpo de Gal Costa a fim de se verificar a causa da morte da cantora.

"Dadas as recentes revelações, os fãs de Gal Costa pedem ao Ministério Público uma autópsia já. O mal súbito da cantora não nos convence", escreveu ela no Instagram.

Gal Costa em show no Breve Festival, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte - I Hate Flash - 9.abr.2022/Divulgação

A cantora morreu aos 77 anos, no dia 9 de novembro do ano passado. A causa da morte não foi revelada.

Em reportagem publicada na edição de julho da revista Piauí, ex-funcionários e amigos de Gal Costa acusam Wilma Petrillo, viúva e empresária da cantora, de assédio moral, ameaças e golpes financeiros. A publicação também afirma, segundo as pessoas entrevistadas, que Wilma teria levado a artista à falência.

Procurada pela revista, Wilma não se pronunciou.

"Já que há desconfianças sobre as pessoas que cercam Gal Costa, acho que é adequado que seja realizada uma autópsia para saber a causa da morte. Ela é uma personalidade nacional e internacional, e não há nenhuma afirmação assertiva sobre o que causou a sua morte ", diz Hildegard à coluna.

"É uma obrigação não só cultural, mas histórica nos dizer efetivamente do que ela morreu", segue ela.

Para a jornalista, foi um "relaxamento, um desleixo" que a autópsia não tenha sido feita.

"Os grandes lutos da história, passam se séculos e a ciência vai atrás de conseguir um DNA, de descobrir a causa mortis. Por que não a Gal Costa? Por que o nosso Ministério Público não se preocupa com isso?", indaga.

Hildegard pondera que não se pode acusar ninguém porque isso seria uma "blasfêmia". Mas diz que "justamente para que não sejam cometidas injustiças, é importante ter uma análise científica do motivo da morte da Gal".

"Até porque ela tem um filho", acrescenta.

No fim de semana antes de sua morte, Gal Costa era uma das atrações do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo. A participação da cantora no evento foi cancelada de última hora.

De acordo com sua equipe, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas.

A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após sua apresentação em outro festival de música em São Paulo, o Coala. Gal Costa não voltou mais aos shows, mas já tinha datas da turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" marcadas para dezembro e janeiro.

Wilma Petrillo, viúva da cantora, já esteve envolvida em outras polêmicas.

Wilma Petrillo e o cachorro, em foto postada no Instagram oficial de Gal Costa - Instagram

A artista plástica Daniela Cutait acusou a empresária de não pagar as contas de água e de luz da casa que vendeu para a cantora em 2021. O imóvel está localizado no Jardim Europa, uma das regiões mais nobres de São Paulo.

Por conta da situação, Daniela afirma que seu nome foi incluído no cadastro de devedores do Serasa.

"Faça o favor de mudar a titularidade da sua conta de gás e cumprir com as suas dívidas", cobrou publicamente Daniela no seu Instagram.

À coluna, ela disse que não conseguia contato com Wilma. "Ela já desligou o telefone na minha cara, já me bloqueou e já me xingou", disse.

Procurada, a empresária inicialmente não respondeu às mensagens da coluna. Posteriormente, ela disse que a reportagem era mentirosa e aguardava uma "retratação".

Wilma, então, disparou contra Daniela: "Essa senhora se diz proprietária do imóvel, vive pendurada nos maridos ingênuos. Alugava quartos na casa para se bancar, e, na verdade, o imóvel pertencia aos filhos", disse.

"O maior mérito dela é dizer que morou em Nova York por dois anos. Faxineira? Quem sabe. Patética", prosseguiu. "Artista plástica famosa, não? O que diria eu que vivi 30 anos em Nova York?", indagou.

Daniela disse que acionaria Wilma judicialmente pelas ofensas.

Procurada nesta quinta (6) pela coluna por mensagens e ligações em seu telefone, a empresária não respondeu até a publicação deste texto.