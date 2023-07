A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) vai realizar uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, no próximo dia 8 para falar sobre sua campanha de reajuste salarial.

Ministra Rosa Weber em sessão plenária do STF - Carlos Moura/SCO/STF

A entidade preparou uma série de mobilizações e elaborou dois abaixo-assinados para pressionar o STF e a Procuradoria-Geral da União. Um deles, direcionado diretamente à ministra, já soma mais de 15 mil assinaturas. O outro, que pressiona o procurador-geral da República, Augusto Aras, tem 2.000 signatários.

A Fenajufe pede a antecipação da parcela de 2025 da recomposição salarial do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União e que o reajuste seja incluído no Orçamento de 2024. No último dia 30, a entidade enviou um ofício à mais alta corte do país com a solicitação.

A Fenajufe também vai realizar atos em frente ao STF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) nos dias 9 e 10 de agosto, tendo orientado sindicatos a enviarem caravanas para Brasília.

CALHAMAÇO

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga recebeu políticos e médicos no lançamento da sua autobiografia "Queiroga: O Homem, o Médico e a Pandemia – A Superação da Emergência em Saúde Pública" na noite de quinta-feira (27), na sede da Associação Paulista de Medicina (APM), na capital paulista. O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) e o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, prestigiaram o evento.