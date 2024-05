O diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, cancelou uma viagem a Nova York, onde participaria de eventos relacionados à TV americana, para levar ao Rio Grande do Sul um carregamento de remédios para doação.

O diretor da TV e dos Estúdios Globo, Amauri Soares - Fabio Rocha/Divulgação

Essa foi a primeira vez em 15 anos que Soares deixou de comparecer aos encontros realizados no exterior. Ele visitou as cidades de Porto Alegre e Canoas, indo pessoalmente a abrigos e centros de distribuição de doações.

O diretor da Globo ainda passou pela sede da RBS, afiliada da emissora no estado gaúcho, onde se reuniu com os profissionais que têm atuado na cobertura das enchentes.

De acordo com interlocutores, Amauri afirmou, durante as conversas, que as equipes enviadas ao Rio Grande do Sul ficarão lá pelo tempo que for necessário. William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, retornará ao Rio de Janeiro na quinta-feira (16), mas duas equipes seguirão no estado.

À MESA

O superintendente do Hcor, Fernando Torelly, compareceu ao tradicional almoço de arrecadação de fundos da Associação Beneficente Síria (ABS), mantenedora da instituição de saúde. A presidente da ABS, Vera Lucia Chaccur Chadad, recebeu os convidados no evento, que ocorreu no Clube Atlético Monte Líbano,em São Paulo, na semana passada. O presidente da Associação Médica Líbano-Brasileira, Fares Georges Abdulmassih, esteve lá.