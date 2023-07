O diretor teatral José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, será homenageado em evento no dia 6 de agosto, quando se completará um mês de sua morte. A celebração será realizada em frente ao teatro Oficina, no Bexiga, região central de São Paulo, e contará com concerto de João Carlos Martins e orquestra.

A escola de samba da Vai-Vai fará uma participação especial na data.

José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, do Teatro Oficina - Karime Xavier/Folhapress

O evento, que é idealizado pela Associação dos Proprietários e Protetores de Imóveis Tombados (APPIT) e pela Sociedade dos Amigos, Moradores e Empreendedores de Cerqueira César e Consolação (Samorcc), será também uma manifestação pela criação do Parque do Rio Bexiga.

Ao longo de 40 anos, Zé Celso travou uma disputa com Silvio Santos pelo terreno ao lado do Oficina. Dono do espaço, o apresentador quer construir no local um empreendimento imobiliário. Já o diretor queria um parque no espaço.

A APPIT e a Samorcc, que estiveram à frente da mobilização pela criação do Parque Augusta, agora encampam a luta pelo parque do Rio Bexiga. Elas vão realizar na data um piquenique na rua do Oficina.

Será o primeiro evento público organizado pelas duas entidades pela implantação da área verde ao lado do teatro. As associações também têm atuado junto à Prefeitura de São Paulo e ao Ministério Público de São Paulo para viabilizar a implantação do parque.