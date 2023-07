A cineasta Julie Taymor, que assina a direção do musical da Broadway "O Rei Leão", e o ator Tiago Barbosa, que já interpretou o personagem Simba na adaptação do filme da Disney para o teatro, prestigiaram a reestreia do espetáculo no Teatro Renault, em São Paulo, na noite de quarta (19).

O chef Erick Jacquin e a apresentadora Luciana Gimenez também estiveram lá, assim como o cantor Orlando Braga, o pianista Rodolfo Schwenger, o médico e ex-BBB Fred Nicácio, a atriz Klara Castanho e o vereador de São Paulo Thammy Miranda (PL).

O musical, que completa 25 anos em 2023, foi assistido por cerca de 112 milhões de pessoas ao redor do mundo e esteve em cartaz em São Paulo há dez anos.