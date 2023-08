Alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta (24), Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mora desde o início do ano em Santa Catarina e tem demonstrado interesse em iniciar a sua carreira política no estado.

No final de julho, o filho 04 recebeu a bênção do pai para sua incursão política em almoço que contou com a presença do governador do estado, Jorginho Mello (PL). "Espero que ele seja muito feliz aqui em Santa Catarina. Agradeço a oportunidade que deram a ele aqui. Tenho certeza que ele vai nos ajudar", afirmou o ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em almoço com o filho 04, Jair Renan, e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) - @jairrenanbolsonaro no Instagram

"Obrigado pela bênção e a confiança, meu pai. Sei da responsabilidade e como o senhor é um exemplo, irei seguir os mesmo passos. A caminhada não é fácil, mas estou me preparando desde já", escreveu Jair Renan em suas redes sociais.

O estudante de direito também publicou uma foto ao lado de Bolsonaro e de Jorginho Mello.

Em março, Jair Renan foi nomeado para o cargo de auxiliar parlamentar pleno no gabinete do senador catarinense Jorge Seif Júnior (PL), que foi secretário da Pesca no governo do ex-presidente. Jair Renan foi alocado para trabalhar no escritório do parlamentar localizado em Balneário Camboriú, no litoral do estado.

O filho 04 do ex-presidente tem se reunido com lideranças locais e o seu objetivo seria se candidatar a vereador na cidade litorânea.

A operação da Polícia Civil desta quinta é relacionada a um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Os investigadores cumprem dois mandados de busca contra Jair Renan, um em Balneário Camboriú (SC) e outro em Brasília.

"No Distrito Federal as ordens foram cumpridas em Águas Claras e no Sudoeste, em desfavor do alvo principal e dois comparsas", afirmou, em nota, a Polícia Civil do DF.

Um dos "comparsas" seria Renan, segundo as investigações.

A polícia prendeu o mentor do esquema e tenta capturar um segundo envolvido, que teve decretada sua prisão, mas que se encontra foragido. Essa segunda pessoa, segundo a corporação distrital, e também procurado por crime de homicídio ocorrido no DF.

Jair Renan ainda não se manifestou sobre a operação desta quinta-feira.