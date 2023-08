Os advogados de Jair Bolsonaro vão pedir de volta as joias que foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) em março passado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo - Marlene Bergamo - 25.jun.2023/Folhapress

No entendimento da defesa, os objetos pertencem ao ex-presidente, e por isso devem voltar à sua posse.

"As joias foram entregues ao TCU há alguns meses, por iniciativa da defesa, para demonstrar que jamais houve a intenção de Bolsonaro de se apropriar que algo que não lhe pertencia", diz o advogado Paulo Cunha Bueno.

Naquele mês, o tribunal abriu uma investigação para saber se as joias dadas de presente ao ex-mandatário por autoridades estrangeiras deveriam ter sido entregues ao patrimônio público em vez de ser consideradas propriedade particular dele.

Cunha Bueno diz acreditar que o TCU concordará com a tese da defesa, de que os objetos pertencem ao ex-presidente. E que as joias serão, portanto, devolvidas ao final do processo.

"Caso o TCU entenda que elas são do acervo público, e não do acervo privado de interesse público de Jair Bolsonaro, vamos judicializar a questão", afirma o advogado.

Foram entregues ao TCU um relógio rolex cravado de diamantes, além de colares, brincos, canetas e anel.

A intenção de reaver as joias está em linha com os argumentos da defesa de que Bolsonaro não cometeu crime ao tentar vender as joias no exterior.

Os advogados afirmam que os objetos dados a Bolsonaro de presente foram catalogados pelo departamento de documentação histórica da Presidência e destinados a seu acervo pessoal.

Nesta condição, ele poderia, de acordo com regras previstas em lei e decreto, vendê-los e também deixá-los de herança.

O mesmo decreto, no entanto, afirma que a preferência de compra é da União, e que a venda no exterior só pode ocorrer depois de manifestação expressa da mesma União. O que não ocorreu no caso das joias.

De acordo com Bueno, isso não transforma o ato de Bolsonaro em um crime.

O fato de o próprio TCU já ter decidido, na década passada, que presentes de grande valor deveriam ser destinados ao patrimônio público também é relativizado pelo advogado.

"As decisões do tribunal não se sobrepõem à lei, que é clara sobre o que um presidente pode fazer com os presentes que recebe e que são destinados a seu acervo", diz.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) prestigiou o lançamento do livro "Penúltimas Memórias", do economista Roberto Giannetti da Fonseca, no Solar Fábio Prado, na capital paulista, na semana passada. Editada pela Matriz, a obra faz uma análise da história econômica do país e narra a trajetória do autor, que foi membro do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). O ex-governador de São Paulo João Doria compareceu.